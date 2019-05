Sara Carbonero: Pareja de Iker Casillas fue operada de cáncer de ovario 

El mundo del deporte quedó helado dos semanas atrás con la noticia de que Iker Casillas había sufrido un infarto en pleno entrenamiento con el Porto. Al final, no pasó a mayores y el portero se viene recuperando poco a poco. Sin embargo, las malas noticias no acaban para él y su familia, ya que su esposa, Sara Carbonero, fue intervenido de un cáncer.

Y es que la también periodista hizo un anuncio público a través de su cuenta oficial de Instagram anunciando que fue operada de urgencia porque le diagnosticaron un tumor maligno alojado en uno de sus ovarios. Carbonero agregó que todo salió bien y que el mal ya ha sido totalmente extirpado.

Sara Carbonero indicó que las últimas semanas ha sido muy difícil para ella y para sus demás familiares con lo que pasó con Casillas y el paro cardiaco que tuvo. Con respecto a su operaciónm indicó que deberá seguir un tratamiento por un tiempo para recuperarse al cien por ciento.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro, pero también que tendrá un final feliz", finalizó.

Carbonero agregó a su publicación una imagen con una frase de uno de los libros del escritor japonés, Haruki Murakami: "Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa si es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta".

EL DATO

Iker Casillas y Sara Carbonero se casaron en el 2016 y tienen dos hijos.