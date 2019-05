Actriz cómica de 'El Wasap de JB' acusó a 'Yuca' por tocamientos indebidos [FOTOS]

Una fuerte denuncia y confesión realizó la actriz cómica Clara Seminara, quien a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó tres mensajes en donde relata el escalofriante hecho que le tocó vivir durante su estancia en el programa televisivo 'El Wasap de JB'.

"Muchos me preguntaron porqué salí de un programa de televisión en el que trabajaba y siempre respondí con la verdad: no me salí, me sacaron. No me renovaron el contrato, pero si me preguntan porqué no lo hicieron, también responderé con la verdad: ¡no lo sé!", indicó Seminara en la primera parte del mensaje enviado a mediante la referida red social.

En el post, Clara Seminara reveló que su compañero de elenco Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', abusó de su confianza y le 'metió la mano'.

"El día 25 de octubre de 2018, Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo. Me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano. Esto ocurrió delante de mis compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos", detalló Seminara.

"En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él, pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: 'Yuca, pídele disculpas'. La respuesta de este personaje fue: 'Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas'. No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento", agregó.

Aquí el testimonio de Clara Seminara