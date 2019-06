Kinsey Wolanski y la revolución que logró en Instagram tras meterse en final de Champions League [FOTOS]

El nombre de Kinsey Wolanski ha robado protagonismo en la final de la Champions League entre Liverpool vs Tottenham. La modelo rusa ha causado una revolución en Instagram luego de haber ingresado al campo del Wanda Metropolitano e Madrid en pleno juego.



Kinsey Wolanski ha saltado a la final a raíz de este suceso. Y ello se ha visto reflejado en la respuestas de los usuarios con la cuenta de Instagram.

Antes de ingresar al campo en final de Champions League tenía alrededor de 20 mil seguidores. Dicha cifra ha incrementado de gran maenera, ya que ahora cuenta con 428 mil seguidores. Y sigue en aumento.

Kinsey Wolanski is getting more followers on Instagram like nobody's business. From 20k to now 428k. Indeed every dog has it's day.#UCLfinal pic.twitter.com/U1NpYnYjWn