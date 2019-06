Claudia Ramírez defiende a George Forsyth: "Es el tipo menos violento que conozco" [FOTOS]

George Forsyth vive uno de sus peores momentos desde que asumió la alcaldía del distrito de La Victoria, y no necesariamente por un tema de corrupción que pueda estar ligada a su dirección como burgomaestre, sino por un tema estrictamente personal.

Su aún esposa, Vanessa Terkes, lo denunció por violencia familiar. "No me siento bien, otra vez estoy temblando. Nunca nadie me hizo tanto daño como él y su papá", refirió la actriz y modelo nacional, a través de una conversación telefónica con 'Radio Corazón'.

“Estoy un poco cansada de todo, de tantas mentiras, sin embargo, la gente que me conoce sabe que siempre he sido una mujer trabajadora, que se cae y se levanta. Ahorita, siento que me atacan por diferentes flancos, porque me estoy enfrentando a una familia poderosa, con influencias y que de alguna manera ya están atacando mis nervios. Estoy con los nervios de punta, terminé en una posta médica, temo por mi salud. Eso fue lo que me impulsó a hacer la denuncia. Necesito que me dejen tranquila, que no digan cosas que no son ciertas y me refiero a él", agregó.

Dentro de este panorama, al ex arquero de Alianza Lima se le acusa haber mantenido una relación cercana con su expareja, Claudia Ramírez, con quien habría tenido comunicación semanas antes de su matrimonio con Terkes: la modelo colombiana rompió su silencio y salió a aclarar el asunto.

"No creo que haya violencia familiar. Desconozco su relación, pero casi podría poner las manos al fuego, porque George es el tipo menos violento que conozco. No entiendo las intenciones malas de por medio. ¿Si creo que Vanessa lo hace por despecho? No estoy enterada de las razones, pero hay algo muy raro, y la verdad siempre sale a luz. La verdad no le creo", indicó Ramírez a diario La Karibeña.

Respecto a los mensajes que se habría estado enviado con Forsyth, la modelo colombiana rechazó tajantemente dichas aseveraciones. "Eso sí es una mentira y tengo testigo y se llama Diego, vivo con él y usa mi celular más que yo. A él no le escondo nada, así que por Dios que deje de mentir. En su momento conté lo que pasó y dije que solo me saludó, nunca dijo nada malo, siempre fue respetuoso", concluyó.