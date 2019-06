Stephanie Valenzuela reveló haber sufrido durante su relación con George Forsyth [VIDEO]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, vive uno de sus peores momentos. Sus problemas personales han terminado por empañar la buena gestión que viene realizando en el distrito de Lima como burgomaestre: fue denunciado por su esposa Vanessa Terkes de violencia familiar.

Este hecho ha desencadenado una serie de críticas hacia el exportero de Alianza Lima, quien todavía no se ha manifestado directamente sobre el asunto. No obstante, parece no ser el único capítulo oscuro en la vida de Forsyth: la modelo arequipeña Stephanie Valenzuela reveló haber sufrido en su relación con el ex futbolista.

"A fines de noviembre decido alejarme de él por cosas personales, nada grave, pero si decidí ya no quería estar cerca de él. Lamentablemente, cuando estaba en un viaje, me entero que estaba embarazada. Tuve que volver en menos de cinco días para hablar con él. No se lo comenté por teléfono, consideré que debió de ser en persona. Fue una sorpresa", indicó en entrevista Latina.

"Llegué, lo fui a buscar y él lo tomó muy tranquilo. Lo tomó bien. Quedamos en intentar la relación, pero quería ver si él había tomado otros caminos. Todo estaba bien hasta que un día yo leo su celular y me entero varias cosas horribles. Mentiras, conversaciones. Después de eso, esa persona para mí ya no existía", agregó Valenzuela.

Tras conocer el hecho, Stephanie Valenzuela reveló que entró una crisis nerviosa. "Estaba embarazada y estaba con un hombre que me había mentido tanto. Me volví loca. No podía creerlo. Afronté mi embarazo sola. Él llegó a Lima y empezamos a discutir. Terminé en una clínica después de la discusión y en la ecografía que me hacen apareció que el bebé ya no latía. Fue el momento más difícil de mi vida", detalló la modelo.