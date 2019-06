¡Imperdible! Jürgen Klopp les dedicó un cántico a todos sus críticos

"La tercera es la vencida", es una frase que encaja muy bien en la carrera de Jürgen Klopp, ya que luego de quedarse con las manos vacias en las finales con el Borussia Dortmund (2013) y Liverpool (2018), por fin se le dio y conquistó la ‘Orejona’ en la final desarrollada en Madrid, España.

Fue tantas las burlas hacia a él previo al encuentro contra Tottenham Hotspur, que luego de consagrarse campeón, se ‘desahogó’ y mostró sus dotes de cantante a través de una entrevista para un medio de comunicación, haciendo referencia a las seis Champions obtenidas por el cuadro inglés. El técnico alemán eligió la canción 'Let's talk about sex' (Vamos hablar del sexo) del grupo estadounidense Salt-N-Pepa y cantó 'Let's talk about six (Hablemos de las seis).

De inmediato el ‘singular’ hecho se hizo viral en las redes sociales. Hasta los mismos fanático del Liverpool exigieron que sea uno de los cánticos a partir de los próximos partidos en el ‘mítico’ Anfield. ¿Se concretará el pedido?



Jürgen, uno de los mejores entrenadores del mundo, se encuentra percibiendo un salario de 8 millones de euros y la intención de los dirigentes del cuadro rojo es es subirle hasta alrededor de los 11 millones. Las conversaciones ya empezaron y seguirán en las siguientes semanas. ¡A esperar!

Recordemos que Jürgen Klopp realizó una impresionante temporada, ya que además de obtener su primera Liga de Campeones, quedó a un solo punto de obtener la Premier League. 30 victorias, 1 derrota y 7 empates, fueron los números de los 'Reds'.