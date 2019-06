Kinsey Wolanski: ¿Qué hace la 'diosa' de la Champions League tras ser liberada? [VIDEO]

Kinsey Wolanski es hoy por hoy una de las mujeres más buscada en redes sociales tras saltar a la fama en la final de la Champions League. La norteamericana invadió el campo de juego en pleno Liverpool vs Tottenham y rápidamente se hizo viral al resaltar por su belleza.

Resulta que Wolanski fue detenida por las autoridades del encuentro siendo retirada del Wanda Metropolitano. Horas después, la youtuber fue puesta en libertad y muchos comenzaron a preguntarse qué pasó con la nueva 'diosa' de la Champions League.

"Cuando subes a 2.5 seguidores en la noche y después tu cuenta es hackeada, solamente corre... esto es una montaña rusa emocional", escribió Wolanski en su cuenta oficial de Twitter.

Pero para el deleite de sus seguidores, la también modelo puso dicho mensaje acompañado de un video demostrando su gran estado físico, tal y como quedó demostrado ante los miles de seguidores que estuvieron presentes en el estadio del Atlético de Madrid.

Finalmente, la 'diosa' de la Champions League no dejó de poner énfasis en mensajes anteriores de que se encuentra algo triste debido a que su cuenta de Instagram fue hackeada.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT