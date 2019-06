Karen Dejo hizo fuerte revelación que deja mal parado a George Forsyth.

George Forsyth no pasa por un buen momento al revelarse hechos que lo dejan mal parado tras su separación con la actriz Vanessa Terkes. El exarquero de Alianza Lima ahora ha sido acusado por Karen Dejo.

El actual alcalde de La Victoria fue portada de diversos medios tras la denuncia que le hizo su ahora expareja Vanessa Terkes por maltrato familiar. El caso incluso fue llevado a la Fiscalía y se espera que las investigaciones avancen lo más pronto posible.

Sin embargo, Karen Dejo, quien es bailarina y actriz y participa actualmente en un conocido programa de televisión, hizo una fuerte revelación que podría traerle más problemas a George Forsyth.

Resulta que Karen Dejo señaló que se encuentra triste por la situación en la que se encuentra Vanessa Terkes y George Forsyth, pero contó un episodio incómodo que le tocó vivir con el burgomaestre victoriano.

"Él estaba con unas copas de más y me metió la mano cuando estaba en la discoteca Aura y yo le di un par de cachetadas, fue un momento muy incómodo (...) Yo estaba con otro grupo, delante de él y bueno creo que estaba con unas copas de más. Fue un escándalo, pero a los pocos días no sé cómo se consiguió mi número y me llamó a pedirme disculpas", señaló la guapa morena.

En las últimas horas se ha hablado mucho sobre la relación matrimonial de ambos involucrados. Ahora un conocido comentarista de espectáculos señaló que George Forsyth habría decidido separarse de Vanessa Terkes debido a que la actriz tendría problemas con el alcohol.