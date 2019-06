Se filtró conversación privada entre modelo y su abogado: "Neymar es un borracho y drogadicto"

Un nuevo capítulo se escribe en el sonado caso entre Neymar y Najila Trindade. En esta ocasión, la modelo brasileña tuvo fuertes calificativos contra el delantero del Paris Saint-Germain, a quien acusa de haberla violado en un hotel de París.

Según la información que ha sido propagada por TV Record, Najila Trindade llamó de "borracho y drogadicto" en una conversación privada con su abogado vía WhatsApp, pero que terminó extrañamente filtrada hacia el medio de comunicación.

El citado medio de brasileño refirió que fue el propio abogado de Najila Trindade, José Edgar Bueno, quien decidió que estos mensajes sean propagados públicamente. Recordemos que Bueno decidió dejar el caso tras presuntas contradicciones de la denunciante.

En la conversación que mantiene Najila Trindade y José Edgar Bueno, la modelo brasileña hace graves acusaciones a Neymar y su estilo de vida, a quien tilda de un "borracho y drogadicto que debería estar preso o internado". Así fue la conversación que filtró el medio TV Record.

Caso Neymar: Conversación filtrada de Najila Trindade y José Edgar Bueno

Abogado: Haz lo siguiente. No enseñes esto a nadie, ni a tu mejor amiga, ¿de acuerdo?

Najila: ¿Pero usted cree que tengo que hacer el examen forense hoy? Nadie tendría. Yo creía que ni iba a llegar viva a Brasil.

Abogado: No.

Najila: Estoy sin dormir. Pánico. Yo iba a denunciar allí en Francia, pero tuve miedo. Sola.

Abogado: Si hace el examen, ellos le preguntarán quién lo hizo. Y no es la hora.

Najila: Y él fue muy manipulador conmigo.

Abogado: La ley te protege. Si tienes fotos, eso ya basta.

Najila: Me calmaba. Fingiendo ser una persona legal.

Abogado: Él es (?). Yo sé.

Najila: No quiero exposición. Solo eso.

Abogado: Y ahora anda totalmente drogado.

Najila: Sí. Está loco. ¡Dios mío!

Abogado (respondiendo al mensaje 'No quiero exposición'): Por eso hay que montar una estrategia inteligente.

Najila: Pero yo lo golpeé al día siguiente, porque yo no iba a llevar ese desaforo a casa ni muerta.

Abogado: Ya. Descansa un poco. Relájate.

Najila. Está bien.

Abogado: Y cuando usted esté mejor, me enseña el material.

Najila: Está bien.

Abogado: Ahí podré evaluar mejor qué camino seguir. ¿Hubo testigos?

Najila: No, pero él mismo golpeó la foto lesionada. Debe haber sido para jactarse con los amigos. Fue todo muy rápido.

Abogado: Ya. Relajación y después hablamos con calma.

Najila: Está bien (emoji de beso y foto de las nalgas con las marcas).

Dialogo retomado horas después

Najila: Acabo de llegar a casa. Solo para que usted tenga noción más o menos... Personalmente está bastante peor. Ya perdí 4 kilos.

Abogado: (?) Vamos a fijar la segunda para hablar.

Najila: ¿Está seguro de que no necesito tomar examen forense?

Abogado: (Respuesta en audio).

Najila: Está bien. Tengo miedo de salir a la calle. Él está muy quieto. No confío en él. Él sabe lo que hizo, y mandó un mensaje: 'Sigue con tu vida que está todo bien'. Me pareció intimidante.

Abogado: Por supuesto. Guarde todos los mensajes. No hay que tener miedo.

Más extractos del diálogo

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo habla en las capturas. Es una persona de mala índole. Un drogadicto, agresor, que necesita estar preso o internado. No tiene condiciones para andar en sociedad, porque es una amenaza para él mismo.

Abogado: Calma. Esto inmediatamente después de presentar la denuncia.

Najila: Estoy con rabia. Debería haberle matado cuando tuve la oportunidad.

Abogado: Nunca.

Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el vídeo?

Abogado: He mostrado el informe y he hablado del vídeo y los Whatsapps. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No haga nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.

Najila: Yo sé (?) Pero es que desde que estuve allí, no conseguí vivir más mi vida. ¡Estoy flipando!

Abogado: Calma, ¿puedo fijar la (?) segunda?

Najila: (Mensaje borrado)

Abogado (respondiendo mensaje): No va a quedar impune. Pero usted tiene que que saber que una pelea como esta se demora.

Najila: (Mensaje borrado).

Abogado: Por eso he intentado el acuerdo.

Abogado: Él va a pagar por lo que hizo por los medios legales.

Najila: (Mensaje borrado)

Abogado: Vamos. Tenemos los medios legales para ganar el caso.

Najila: (Mensaje borrado).

Abogado: Por favor, no envíe mensajes de esa manera a nadie. Mucho menos a una amiga. Y por favor, apague el celular si toma unas o más. Beso.

Najila: Si ocurre algo conmigo, el vídeo, las capturas (todas las pruebas), van a parar a Internet. Ya lo dejé esquematizado. Y espero que mi hijo no sufra en la escuela.

Horas después, nueva conversación

Najila: Buenos días. cuando pueda, llámeme.

Abogado. Saliendo de una reunión, te llamo.

Najila: ¡Ok! Voy a publicar el vídeo. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola.

Abogado: Haga lo que usted crea que debe hacer. Yo no creo que eso sea estrategia.

Najila: ¿Cuál es la estrategia entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo sé que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada, lo has visto ayer. No voy a estar esperando a dar el fin de mí.

Abogado: La justicia va. Pero si usted prefiere hacer justicia con sus propias manos no puedo ayudarle

Najila: ¿Qué justicia que hasta ahora solo oí hablar de ella?

Abogado: Creo que mejor buscar a otro abogado.

Najila: También lo creo, porque yo estoy aquí a merced de cualquier maldad de ese psicópata.

Abogado: Ok. Te enviaré un documento renunciando al poder que me has dado. Otro rescindiendo el contrato. Y te entrego todo el material que ya producimos para entrar en la justicia la próxima semana.

Najila: Ok. Solo una pregunta. ¿Cuánto te llevaste? ¡Me envía todo por el motoboy hoy!

Abogado: Disculpa. Creo que no me conoces realmente. Lunes (?) Organiza la entrega de documentos.

Charla tras la rescisión del contrato

Abogado: Najila, no tenemos miedo de nadie. Estamos siendo amenazados por coger su caso.

Najila: Solo quiero criar a mi hijo en paz. Pero sabe, esa mujer me mostró que de todo dolor puedo incluso ayudar a quien, como yo, sufre y vive a pesar de estar muertas por dentro.

Abogado: Y usted todavía dando bola a nuestra costa. Nos ofende, se ha complicado. Ponga la cabeza en su lugar.

Najila: Lo contrario.

Abogado: Usted está perdiendo a personas que quieren ayudarla.

Najila: Hoy, más que nunca, doy la vida para tener mi honor limpio. Quien viva verá.

Abogado: Nada justifica las agresiones que usted dirigió contra nosotros.

Najila: Y sé que al menos nunca me traicionaste.

Abogado: Nadie te traicionó, Najila.

Najila: Algún día sabremos.

Abogado: Nadie, ni yo, ni (?).

Najila: Dios sabe lo que hace.

Abogado: Estoy en este minuto montando una carta abierta a los medios en nuestro nombre y en su defensa. Estamos siendo amenazados por el padre de Neymar.