Juan 'Chiquito' Flores reveló que se recursea vendiendo tamales [VIDEO]

Juan 'Chiquito' Flores fue noticia hace algunas semanas. El ex portero fue detenido el pasado 3 de mayo por la Policía Nacional del Perú luego de haber sido denunciado por su ex pareja, quien lo acusó de haberla agredido físicamente y psicológicamente.

En aquel entonces, Flores fue llevado al departamento de Violencia Familiar de la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo donde pasó las diligencias respectivas, al igual que su ex convivente, quien lo sindicó de haberla mordido y de quererla estrangular.

Fue en este marco en que 'Chiquito' Flores acudió al programa televisivo El Valor de la Verdad, que se transmite los sábados en Latina. En su participación, el ex guardameta de Universitario de Deportes, Cienciano del Cusco, Unión Comercio, entre otros equipos, fue sometido a varias preguntas que detallaron su vida personal.

Una de ellas estaba relacionada a que actividad económica se dedica tras la sentencia impuesta por parte de la Corte de Lima Norte, quien le impuso 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, así como el pago de una reparación civil de 5 mil soles a favor de su ex conviviente.

'Chiquito' Flores reveló que en El Valor de la Verdad que se recursea vendiendo tamales, negocio a la que se dedica su mamá. "Yo siempre cuando he jugado fútbol he ayudado a mi mamá a ofrecer tamales a los chicos y ellos siempre pedían e 10, 15, 20 a 30. Tengo muchos amigos que les gusta los tamales y me piden de 60, de 50", indicó en el espacio televisivo.

Este tipo de problemas conyugales no sería el único en la vida personal de Juan 'Chiquito' Flores. En el año 2008, su pareja de entonces, Marcia Pereira, lo denunció por haberla agredido en una discoteca. Duro momento para el ex jugador.