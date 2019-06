Mamá de Jefferson Farfán rompe su silencio y habla del departamento de La Molina [VIDEO]

Rosario Guadalupe, mamá de Jefferson Farfán, se expresó luego de que un programa de espectáculos difundiera un video en donde se especulaba que que el futbolista le habría comprado un lujoso departamento a Yahaira Plasencia. Esto generó la indignación de la mamá de la ‘Foquita’, quien a través de un reportaje emitido por Domingo al Día aclaró todos los rumores sobre la posible compra.

En las últimas semanas, el rumor de la posible compra de un exclusivo departamento ubicado en el distrito de La Molina, y que habría sido adquirido por Jefferson Farfán como regalo a Yahaira Plasencia por una posible reconciliación; tomaron fuerzas, pues en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, se difundieron declaraciones de los vendedores quienes aseguraron ver a la mamá de Jefferson junto con Yahaira, haciendo compras para el inmueble.

A raíz de estas especulaciones, la mamá de Farfán concedió una extensa entrevista al programa dominical Domingo al Día, en donde negó tajantemente dichas versiones. "Yo no estoy para hacerle un nido de amor, no hay forma, jamás lo hice y haré. No soy alcahuete de nadie. Yo quiero a mi hijo, pero alcahueta no soy", expresó Rosario Guadalupe desde el mencionado departamento.

Por otro lado, la mamá de Jefferson Farfán se refirió sobre Yahaira Plasencia e indicó desconocer si su hijo y la joven habrían retomado su relación: "Es una buena chica, trabajadora, emprendedora, no se mete con nadie por más que todo el mundo habla sandeces ella no contesta. Mi hijo me la presentó, llegó a mi casa; no tengo problemas con ella, tengo buen trato con su familia inclusive cuando se acabó con la relación igual yo tengo contacto con sus padres", afirmó.

Para culminar con el tema del departamento, ‘Doña Charo’ dijo: "Es mi departamento regalado por mi hijo. Acá no tiene nada que ver Yahaira Plasencia porque esto es mío, el día que quieran corroborar irán a registros públicos; ahora estoy en trámites con el anterior propietario", finalizó.

Por otro lado, ‘Doña Charo’ se mostró enfática al desmentir algunas declaraciones de la ex pareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, quien aseguró que la mamá del peruano visitaba a sus nietos una vez al año. “Me duele mucho porque ellos son mis nietos, yo los quiero a todos por igual. No es justo que me maltraten de esa manera”.

Finalmente y mientras esto sucede, el delantero Jefferson Farfán se prepara para lo que será el último encuentro amistoso frente a Colombia de cara a la Copa América Brasil 2019, en donde Perú estará presente y con sus mejores armaduras.

EL DATO

La Selección Peruana comparte el Grupo A de la Copa América con Venezuela, Bolivia y el anfitrión: Brasil.