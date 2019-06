Kinsey Wolanski recibió mensajes de los jugadores del Liverpool después de la final de Champions League

La guapa modelo Kinsey Wolanski, quien se hizo famosa por meterse en la cancha del Wanda Metropolitano durante la final de la Champions League, sigue dando de qué hablar y ahora encendió las redes sociales al revelar que los jugadores del Liverpool le enviaron mensajes coquetos luego de que salieran campeones. ¿Quiénes serán?

Momento del ingreso de Kinsey Wolanski

"No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados después de que me dejé el juego. Uno envió algunos emojis de corazones y otro un mensaje que decía: 'Te vi en el juego' ", reveló Kinsey de 22 años

La extrovertida estadounidense no se calló nada y siguió hablando: “Honestamente, ni siquiera sabía quiénes eran hasta que hice clic en sus perfiles. Aunque no respondí porque ya tengo novio", manifestó la exuberante Kinsey Wolanski

La tiene clara

En una entrevista con 'The Sun', Kinsey expresó que seguirá haciendo travesuras en las próximas finales de la Liga de Campeones: “Para cuando tenga 30 años, planeo ganar suficiente dinero para retirarme, y correr en la Liga de Campeones solo me ayudará a lograrlo”, dijo Kinsey Wolanski, quien se encuentra en una relación con el youtuber ruso Vitaly Zdorovetsky.

Aunque ya pasaron varios días de su aparición en la Champions, Kinsey Wolanski es una de las personalizadas más buscadas en todas las redes sociales. Su belleza sigue cautivando a miles de cibernautas.



El Dato:

Según 'Apex Marketing Group', una empresa sports marketing y branding, Kinsey Wolanski logró generar un ingreso monetario de 3.97 millones de dólares por hora.