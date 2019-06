Najila Trindade se confesó en entrevista: "No sé que es peor, estar dormida o despierta" [VIDEO]

Najila Trindade ofreció una entrevista para el programa televisivo Domingo Espectacular, en donde la modelo brasileña relató los momentos difíciles que le ha tocado vivir, luego de haber denunciado por violación al jugador del Paris Saint-Germain, Neymar.

"No como y perdí 10 kilos la semana pasada", indicó Najila Trindade. "Creí en la ley, pensé que mi nombre iba a quedar en sigilo, en secreto", agregó. Recordemos que tras presentar la denuncia, su nombre se filtró y terminó revelándose.

"Confié, jamás imaginé que yo estaría en Internet y expuesta a todo el mundo porque eso es un crimen. Todo está distorsionado, todo está mal. Mi vida cambió de inmediato. Intento gritar, pero nadie me escucha", declaró Najila Trindade entorno a la denuncia de violación que le entabló a Neymar.

Najila Trindade indicó que está consumiendo medicamentos para controlar su nerviosismo que le ha generado al iniciar este caso. "Muchos remedios en los últimos días, no me alimento. Creo que ahora necesito un poco de tranquilidad. Estoy muy alterada. Necesito recuperarme y no estoy bien", detalló.

"Estoy con síndrome de pánico. No como y perdí 10 kilos la semana pasada. La gente quiere sacar provecho de mi dolor, me siguen, siguen a mi familia. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta", lamentó.

"Cada vez más cosas se salen de control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicología para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga", sucumbió en la entrevista revelada por Domingo Espectacular.

No obstante, no solo la modelo la pasa mal. La ex pareja de Najila Trindade, Estivens Alves, relató que ha sido amenazado por el entorno de Neymar. "Fui amenazado también a través de las redes sociales, diciendo que si Neymar no jugaba la Copa América me iban a matar. Y otras peores, como que 'si sigues hablando, conocemos a tu familia'", relató en el programa brasileño Fantástico de Rede Globo.

Tras ser consultado sobre quién estaría diciendo la verdad, entorno al caso que envuelve a Neymar y Najila Trindade, Alves decidió no referirse al tema y solo expresó su preocupación por su hijo. "No ha ido a la escuela, escucha el nombre de su madre y llora". Finalmente, desveló el carácter de su ex pareja. "Najila tiene un carácter explosivo" y es una persona difícil de controlarse", concluyó.