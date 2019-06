Caso Neymar: Otro de los abogados de Najila Trindade decidió renunciar [VIDEO]

La situación no es nada alentadora para Najila Trindade. Luego de haber denunciado por violación a Neymar, la modelo brasileña ha sufrido varios percances que ponen en serio riesgo el proceso legal que le ha entablado al futbolista del Paris Saint-Germain.

Sucede que la noche del lunes 10 de junio venció el plazo para que Najila Trindade aporte la prueba clave para su defensa, sin embargo, ello no ocurrió: la modelo había denunciado previamente el robo de la tablet que presuntamente contenía el video que incriminaba a Neymar.

Según relato de Najila Trindade, la cinta se refería a un segundo encuentro sexual con el jugador del Paris Saint-Germain en la capital de Francia y que la misma comprometería seriamente a Neymar entorno a su comportamiento durante el acto.

En una entrevista telefónica que sostuvo la modelo brasileña con el periodista Roberto Cabrini, Najila Trindade confirmó que su tablet desapareció de su apartamento cuando fue "invadido" por parte de la Policia de Brasil, a quien acusó de haber sido sobornados aunque ello no lo ha podido comprobar. También aseveró que su ex abogado, Danilo García de Andrade, estuvo detrás de todo esto (entorno al robo).

Debido a que no existe la prueba fehaciente para continuar con la denuncia de violación en contra de Neymar, el abogado Danilo García de Andrade, quien ejercía su defensa, anunció que no seguirá representando a Najila Trindade.

"Resolví renunciar a este caso, porque no creo que mis valores personales, morales y profesionales estén por debajo de la verdad (…). Sucedieron situaciones que a mí me parecen extrañas y que mi cliente no puedo esclarecer y por lo tanto, convencerme de su verdad (…) La relación profesional entre el abogado y el cliente debe basarse en la confianza, y yo ya no tengo confianza como para seguir en ese caso”, indicó en entrevista a SBT.

“Yo juré defender y proteger a mi cliente, pero jamás participaré con mi cliente de cualquier cosa que fuera, en especial escusa contra valores de idoneidad, moral y la ley. Espero que la verdad sea la mejor abogada de todos. (…) que la verdad aparezca y que de ella se haga el mejor entendimiento para todos”, agregó.

Recordemos que la renuncia de Danilo García de Andrade representa la tercera en el caso de Najila Trindade en contra de Neymar: previamente, Yasmin Pastore Abdalla y José Edgar Bueno, habían tomado la decisión de también apartarse del caso.