Jefferson Farfán pierde demanda contra Melissa Klug previo a la Copa América

Ya solo faltan horas para el arranque de la Copa América 2019, en donde la Selección Peruana al mando de Ricardo Gareca tratará de hacer historia en la tierra de la samba. Sin embargo, uno de los hombres dirigidos por el ‘Tigre’ no la estaría pasando muy bien en el ámbito de su vida privada pues se pudo conocer que un asunto legal del cual fue parte no salió a su favor, este es el caso de Jefferson Farfán y Melissa Klug.

Jefferson Farfán pierde demanda contra Melissa Klug

El delantero de la Selección Peruana, había demandado a su ex pareja y madre de dos de sus hijos; Melissa Klug, esto por -según dice la demanda- incumplir pacto de confidencialidad. Sin embargo, las cosas no salieron como la ‘Foquita’ habría querido, pues esta acción fue rechazada por la jueza Rita Gastañadui Ramírez, quien falló a favor de Melissa Klug.

Esta acción que inició el también delantero del Lokomotiv de Moscú, fue por un acuerdo que él y la también empresaria Melissa Klug, tenían un acuerdo en el cual ninguno de los dos deberían mencionarse en los medios de comunicación, sin embargo, una de las dos partes habría fallado este acuerdo, ocasionando la demanda.

Por otro lado, la ex pareja de Jefferson Farfán indicó que iniciará una acción legal en contra de la madre de la ‘Foquita’, por afirmar que Melissa Klug le hacía ver a sus nietos en la calle. “Vamos a ver con qué argumento, todo lo que ella ha dicho me lo tendrá que probar, creo que ella olvidó que tengo cámaras en la puerta de mi casa. Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará porque quien la va a demandar soy yo. Yo salgo con todo y pruebas si así me lo piden", exclamó.

Sin embargo, Rosario Guadalupe, la mamá de Jefferson ya había anunciado que demandará a Melissa Klug, Magaly Medina y Karla Tarazona por hablar acerca del departamento que su hijo habría adquirido para ella. “Con este tema llego hasta el final, con las personas que salgan a hablar de mi hijo, tanto la señora Magaly, la señora Klug, la señora Karla Tarazona, que se esmera hablando de él. Judicialmente, voy a actuar junto a mi abogado. Con la señora Magaly, en especial, hasta el final. Así tenga que vender mi casa, mi carro, voy hasta el final", exclamó la mamá de Farfán.

Finalmente, se sabe que Jefferson Farfán se concentra en Brasil previo al primer encuentro que tendrá en la Copa América 2019 ante Venezuela. Este partido se jugará el sábado 15 y se transmitirá a las 2:00 p.m. (hora peruana), sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto mediante Líbero.pe.

EL DATO

La Selección Peruana se ubica en el Grupo A acompañada de la selección de Bolivia, Venezuela y el anfitrión: Brasil.