Kinsey Wolanski: le preguntaron si incursionaría en cine para adultos y esta fue su respuesta [VIDEO]

Kinsey Wolanski, quien se hizo famosa por meterse durante el partido del Liverpool vs. Tottenham en marco de la final de la Champions League, sigue generando alboroto en el Instagram. Hace unos días fue grabada disfrutando de sus vacaciones junto a su novio ruso en un night club de Marruecos.

Asimismo, Wolanski a inicios de junio dejó boquiabiertos al mundo del fútbol luego de revelar que futbolistas de los ‘Reds’ le enviaron mensajes coquetones para entablar una conversación con ella, sin embargo, por respeto a su pareja Vitaly Zdorovetskiy no respondió.

Kinsey Wolanski en el night club de Marruecos



En esta oportunidad, para interactuar con sus fanáticos en su cuenta de Instagram realizó el popular juego de las preguntas. Es decir, su más de 3 millones de usuarios le podían hacer cualquier comentario, duda o interrogante y ella respondía. Sus fieles seguidores no lo dudaron y comenzaron hacerle más de una interrogante indiscreta.

Uno de ellos se lanzó a preguntarle lo siguiente: “¿Actúas en el porno?”. Kinsey Wolanski, de inmediato, le respondió: “Después de unos pocos artículos inexactos en línea, lo aclaré. Nunca he modelado en topless o desnuda. Definitivamente no he hecho pornografía”, escribió la atractiva Wolanski de 22 años. Además, manifestó que cualquier mujer tiene derecho de hacer lo que desee.

Asimismo, aprovechó para decir una de sus pasiones a diarios, la cual es utilizar sus nuevas riquezas encontradas para construir un gran imperio de propiedades. “Soy un agente de bienes raíces e inversionista. Mi objetivo a largo plazo es guardar todo lo que hago e invertirlo de nuevo en bienes raíces. Deseo construir un imperio y tener ingresos pasivos”, expresó la terrible modelo Kinsey Wolanski