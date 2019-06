Aída Martínez reveló propuesta indecente de Juan Manuel Vargas [VIDEO]

Aída Martínez es una de las modelos más conocidas en el mundo del espectáculo en nuestro país. La nacida en Arequipa hace 28 años fue participante del programa sabatino El Valor de la Verdad y allí desveló un gran detalle.

Sucede que durante la emisión del espacio televisivo - que se difundió la noche del pasado sábado 22 de junio - Martínez reveló haber tenido una paradójica oferta del ex futbolista de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas.

El 'Loco' - quien fue vinculado sentimentalmente hace varios años con Tilsa Lozano - vuelve a ser noticia tras ser sindicado por Aída Martínez. La modelo indicó que recibió una inusitada propuesta por parte del ex futbolista de la Fiorentina.

La vinculación entre Martínez y Vargas empezó en la pregunta 6 del programa El Valor de la Verdad, cuando Beto Ortíz, conductor del espacio, consultó a la arequipeña si el 'Loco' había intentado besarla: la fémina respondió que si.

"Uno de los amigos de Vargas me invitó a una reunión en San Miguel. Allí habían varias amigas mías. Era la casa de su familia. Todo estaba bien hasta que pasó un incidente. Yo ya había tomado y les dije a mis amigas 'chicas, vamos a tomar un taxi'", refiere Martínez.

"Alli salió él. Para ese entonces, había bailado algunas canciones con él (Vargas). Conversamos y me maté de risa. Es un chico muy divertido, buena onda. Salgo de su casa para obtener señal y él me dice 'tranquila, yo te llevo'. Le respondo 'ya, pero me voy con mis amigas', pero el me contesta 'no, yo te llevo a ti'. Mis amigas me hacen la seña de que me vaya con él", agregó.

Martínez concluye el relato señalando que no quería irse con él en su camioneta. "Él tenía su chofer, a quién le indico que vivía en Miraflores. No obstante, él le dice en voz baja 'para La Molina'. Eso me molestó mucho. Se me acerca queriéndome dar un beso y yo lo rechacé en el instante porque era un hombre casado. Luego me dijo una acotación irreproducible (para qué has venido si no es para ...)", detalló.