¡Bombazo! Cantante Maluma recibió oferta para ser futbolista profesional [VIDEO]

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, desde muy pequeño entrenaba con la principal meta de ser futbolista y defender la camiseta de la selección de Colombia en torneos oficiales. Sin embargo, pasaron los años y se inclinó para dedicarse a unas de sus mayores pasiones, la música.

En una entrevista con 'Fox Sports Radio Argentina', Juan Fernando Quintero, seleccionado colombiano y campeón de la última edición Copa Libertadores con River Plate, reveló que lo llamaron para consultarle por el intérprete de éxitos como ‘Borró cassette’, ‘Cuatros babys’ y ‘Felices los 4’.

¿Qué le preguntaron a ‘Juanfer’? Pues de la posibilidad si Maluma estaría dispuesto a jugar el fútbol de manera profesional. Recordemos que el músico de Medellín y el ‘10’ del cuadro argentino mantienen una buena amistad.

"Para mí sí tiene cosas (de futbolista), algún día se lo dije, se lo he hecho saber. Incluso, voy a decir algo: me llamaron de Colombia para decirme que lo querían ver jugar profesional y se lo hice saber. Ya mirará él si toma la decisión”, manifestó Juan Fernando Quintero, quien no detalló el nombre del club.

Asimismo, Juan Quintero aprovechó para referirse de la calidad de persona de Juan Luis Londoño. "Lo quiero mucho. Todo lo que tiene es merecido, porque es una persona que trabaja y a donde quiere que vaya, lo quiere la gente", expresó Quintero de 26 años.

"ME LLAMARON DE COLOMBIA PARA DECIRME QUE LO QUIEREN A MALUMA PARA JUGAR"#FOXRadio | Juanfer Quintero volvió a elogiar al reconocido cantante por su habilidad en la cancha y aseguró: "Es un enfermo del fútbol". pic.twitter.com/VS5JFFLFrn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de junio de 2019

Por ahora, Maluma no se ha pronunciado en sus redes sociales como el Instagram, donde pasa los 2 millones de seguidores y siempre se mantiene interactuando con sus fanáticos. Solo queda esperar si el Juan Luis Londoño analizará la propuesta.