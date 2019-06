Lorena Álvarez sobre el pase de Perú a cuartos: "No aplaudo la mediocridad" [FOTOS]

Las críticas hacia la Selección Peruana luego de su pase a cuartos de final de la Copa América 2019 con el favor de Colombia luego de vencer a Paraguay por la diferencia mínima, y tras la triste goleada ante Brasil por 5-0; muchas figuras del medio local, han opinado por el rendimiento del equipo dirigido por Ricardo Gareca en su paso por el torneo sudamericano.

Una de las personas que recientemente se pronunció mediante Twitter es la periodista Lorena Álvarez, quien con un contundente post mostró su descontento por la manera con la que el ‘equipo de todos’ escaló a cuartos. “Nos merecíamos regresar a casa. Colombia y Argentina hicieron su chamba. Meter goles y ganar sus partidos. Yo me quedo con las palabras de Oblitas tras el Mundial, "hay que acostumbrarnos a celebrar los triunfos"...los nuestros. Ojalá reescribamos nuestra historia”, concluyó.

La periodista continuó opinando sobre el rendimiento de la ‘blanquirroja’ en la Copa América 2019, acotando que espera que el equipo tenga otra cara en su próximo encuentro ante Uruguay este sábado. "No digo las cosas para ser popular sino lo que pienso. No me gusta el Perú de esta Copa América. Los sigo alentando y amo a mi selección pero yo no aplaudo la mediocridad. Espero ver otro Perú en cuartos".

Por otro lado, Lorena Álvarez se refirió al momento de Pedro Gallese luego de su actuación ante Brasil en donde caímos 5-0. “Pedro Gallese cometió un error que no tiene justificación para su talento y experiencia. Fue determinante para la evolución del partido. Pero que por eso deba dejar de ser el arquero titular, hay un largo trecho. Además, Perú luego del 3-0 jugó a perdedor, jamás buscó remontar”.

La Selección Peruana deberá enfrentarse ante Uruguay por el partido de los cuartos de final, esto luego de que el cuadro al mando de Óscar Tabárez venció a Chile por la diferencia mínima con gol de Edinson Cavani a los 82 minutos, tras ello, se definió el contrincante de Perú con quien se enfrentará este sábado 29 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Arena Fonte Nova.

Cabe recalcar, que la ‘bicolor’ no la está pasando nada bien, pues aparte de los problemas internos que se especulan últimamente, Jefferson Farfán tuvo que despedirse de la Copa América debido a una lesión que lo estaría alejando del fútbol por un aproximado de seis meses, cuestión que lo tiene sumamente intrigado.

Sin embargo, los muchachos al mando del ‘Tigre’ Gareca, tendrán que pararse firme ante un Uruguay que ya conoce su juego, y que ha sabido imponerse a cuanto rival se le ha puesto enfrente, por ello, el DT de Perú tendrá que hacer un replanteamiento de juego para darle otra cara a la ‘bicolor’.

EL DATO

La Selección Uruguaya pudo vencer a la Selección Peruana en 12 de los 20 encuentros que han tenido en Copas América.