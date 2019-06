¿Quién es la modelo que aparece con Neymar en la fiesta de Vinícius Júnior? l Video y fotos

La fiesta por el cumpleaños de Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, realizada en Río de Janeiro sigue generando noticia. En el evento asistieron distintas personalidades del fútbol mundial. Una de ellas fue Neymar, atacante del PSG quien fue desconvocado por lesión de la Copa América 2019. En dicha fiesta se vio a 'Ney' estaría muy cariñoso con una atractiva modelo sudamericana.

Al menos eso parecía indicar un video publicado por Diogo Canto, amigo de Neymar, en el cual se puede ver a Marcelo junto a Vinicius cantando y detrás al exjugador del Barcelona y una mujer. Pero, ¿quién es esa persona? Pues según rumores sería Nathalia Felix.

Nathalia Felix es una simpática carioca que en los últimos días ha sido tendencia en la Internet por su puesto romance de una noche con Neymar. Felix, cuenta con más de 170 mil seguidores en el Instagram, donde sube la temperatura a sus fanáticos con sus sexys fotografías.

Respuesta de Neymar Jr.

El '10' del PSG se cansó de tantas especulaciones y mostró su incomodidad en las redes sociales. En una publicación de Nathalia Felix, que es seguida por Neymar en el Instagram, un perfil de nombre “sonhodeimage” comentó: “será usted en el video de Neymar tomando?”. Automáticamente 'Ney' le respondió.

“No era ella, y si fuese, ¿cuál es el problema? Demasiada gente se mete donde no debe, tendrían que vivir y ser felices haciendo lo que les guste y no quedarse insultando a personas que realmente no conocen. Detrás de toda persona existe un ser humano que ha luchado mucho para llegar adonde está. Respete más y escriba menos”, escribió el futbolista de 27 años.