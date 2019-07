¿Jefferson Farfán niega el embarazo de Yahaira Plasencia? [Video]

La 'Foquita' Jefferson Farfán sigue siendo noticia. El delantero del Lokomotiv, quien quedó desafectado de la Copa América 2019 por lesión, se encuentra metido en una serie de especulaciones con respecto a supuesto embarazo de su expareja, Yahaira Plasencia.

En las últimas semanas se formaron rumores de un posible regreso entre Jefferson Farfán y la salsera Yahaira Plasencia. Además, diversos medios peruanos de espectáculos señalaron que el jugador de la Selección Peruana sería padre por tercera vez, ya que Plasencia estaría en la dulce espera.

En las últimas horas, se conoció testimonios de ambos personajes. Y es que, según la modelo Brunella Horna aseguró que conversó con Jefferson Farfán donde le manifestó lo siguiente:

"Yo le pregunté. Le dije: 'Oye, ¿es verdad?'. Porque también hay un chisme de que Yahaira está embarazada y si venía en camino el 'Rey del Totó' y me respondió: 'No, nada que ver, Brune'. No sé si me mienta o no", expresó Horna.

Por su parte, Yahaira Plasencia expresó a la prensa que no hablará sobre el tema del embarazo y manifestó que se encuentra tranquila enfocada con su carrera musical. Además, aprovechó para mandarle un mensaje de aliento a Jefferson Farfán

“Que se recupere. Toda la gente que está enferma, que se recupere obviamente. Claro que sí”, expresó Plasencia

Jefferson Farfán recibe saludo de Yahaira Plasencia y niega embarazo