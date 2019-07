Selección Peruana: Christian Cueva y la sanción que recibiría por miccionar en la vía pública

Después de obtener el subcampeonato la Selección Peruana en la Copa América 2019, algunos futbolistas del combinado bicolor regresaron a sus clubes y otros se tomaron unas pequeñas vacaciones con previa autorización de sus equipos. Este es el caso de Christian Cueva, quien su escuadra del Santos le dio una semana de descanso para que vuelva recargado a los entrenamientos en Brasil.

Por este motivo, Christian Cueva asistió la semana pasada junto con su esposa a la fiesta por el cumpleaños número 30 del 'León' Carlos Zambrano. En el evento también estuvieron presentes jugadores de la Selección Peruana como Luis Advíncula y Anderson Santamaría.

Sin embargo, Christian Cueva a su regreso al hotel fue captado por las cámaras del programa televisivo de Magaly Medina miccionando en el estacionamiento público del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta acción le podría pagar factura al '10' de la Selección Peruana.

De acuerdo al artículo 205 del Código Penal del país, 'Aladino' de 27 años podría ser sancionado con una pena privativa de la libertad. Así lo manifestó el abogado Yorry Warthon en una conversación con 'Correo'.

"La conducta de miccionar en un bien mueble o inmueble puede subsumirse como el delito de daños previsto en el artículo 205 del Código Penal, que tiene previsto una sanción penal de pena privativa de libertad no mayor a 3 años y con 30 a 60 días multa", reveló Warthon.

Asimismo, el letrado señaló al medio que si el valor de lo dañado alcanza o es inferior a los 930 nuevos soles, este hecho sería considerado solo como una falta leve, lo cual produciría una sanción relacionada a desarrollar servicios comunitarios.

Christian Cueva orinando en la vía pública

La palabra del 'Tigre' Ricardo Gareca

Ricardo Gareca habló con Líbero y uno de los temas consultados fue sobre este accionar de Christian Cueva. El 'Tigre' dijo lo siguiente: "No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen (...) En estos momentos, si me pregunta, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado con lo que tiene que ver con la planificación, hablar con representantes, el comienzo de las ligas. Si han sucedido acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la Selección", expresó Gareca.

Jorge Sampaoli lo defiende

Por otro lado, el argentino Jorge Sampaoli, técnico del Santos, se pronunció con respecto a las críticas del bajo rendimiento de Christian Cueva en el conjunto brasileño. "A Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva un tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva ya no sirve, pero no es así", aseguró Sampaoli.