Christian Cueva recibe burlas de Dorita Orbegoso tras bochornoso incidente en vía pública

El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, protagonizó un bochornoso incidente tras su paso por la capital limeña, esto luego de una reunión por el cumpleaños del también seleccionado nacional Carlos Zambrano. ‘Aladino’ no se midió y terminó haciendo un espectáculo incluso a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

Cueva asistió a la fiesta de cumpleaños del ‘León’ Zambrano, esto luego de la Copa América 2019, en donde la Selección Peruana se hizo del segundo lugar tras caer en la final del torneo ante el anfitrión: Brasil. Perú había conseguido dejar sin chances a Chile, tras golearlo 3-0 con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. La ‘blanquirroja’ pudo escalar hasta la final de la competencia.

Al cumpleaños de Zambrano, asistieron diversas figuras del ámbito deportivo, especialmente sus compañeros de la selección, quienes lo acompañaron en este especial momento en compañía de sus familiares. Sin embargo, fue Christian Cueva quien aparentemente se pasó de tragos e hizo un espectáculo dentro de la vivienda del ‘León’.

Las cámaras de un programa de espectáculo, captaron a ‘Aladino’ a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez; el futbolista estaba visiblemente ebrio pero en compañía de su esposa y un amigo, quienes fueron una especie de soporte en esos momentos (no podía ponerse firmemente de pie).

Sin embargo, el momento más bochornoso de ese día, fue cuando el deportista miccionó en la llanta de un auto que estuvo al lado del suyo, esto ante los ojos de quienes a esas horas de la madrugada acudían a mencionado aeropuerto. La incomodidad de su esposa, quien además tiene un avanzado estado de gestación, no se podía ocultar.

Sobre este tema, muchos personajes del mundo deportivo, sean comentaristas y periodistas del rubro, han opinado, sin embargo, este tema no fue ajeno del mundo del espectáculo peruano, pues diferentes figuras han salido a manifestarse sobre el mencionado incidente, esta vez fue la modelo Dorita Orbegoso, quien se burló sobre lo sucedido.

La modelo dijo sobre la fiesta de Carlos Zambrano -en donde además Luis Advíncula volvió a mostrar sus dotes para el baile, sobre todo para la salsa-: "Excelente su festejo, qué tales movimientos tienen esos chicos. Me encanta que se diviertan porque han hecho un buen papel en la Copa América. A mí me encanta el fútbol", exclamó.

Además, defendió a los deportistas sobre las críticas que han recibido tras su festejo. "Ellos tienen derecho a relajarse. Qué bueno que lo hagan de manera pública en sus redes sociales y no ocultándose. Además, son seres humanos que tienen derecho a tomar, a emborracharse y a bailar", acotó.

Sin embargo, la también presentadora en un programa de espectáculos, dijo que no está de acuerdo con lo que Christian Cueva hizo a las afueras del aeropuerto: "Esas cosas, ya no te pases pues, la palomita se guarda, por favor, uno no tiene que estar exhibiéndose. ¿Estuvo su esposa? ¿lo dejó orinar? La próxima que vaya con su bacín", bromeó.