Melissa Klug le responde a Jefferson Farfán: "Está más metido en farándula que en los deportes"

Melissa Klug se cansó de tantos rumores y especulaciones originadas en los últimos días sobre el supuesto pedido que le hizo Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana, en exigirle 340 mil dólares por romper su acuerdo de confidencialidad al referirse de él en la pantalla chica. La 'Blanca de Chucuito' no se guardó .

Melissa Klug conversó para un medio local y afirmó que es mentira que Jefferson Farfán le haya exigido 340 mil dólares por hablar de él en la televisión. Además, se mostró incómoda que el padre de sus hijos se encuentre más preocupado en cosas irrelevantes.

"Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del día", manifestó Melissa Klug.

Asimismo, la guapa chalaca lamentó que Jefferson Farfán no esté enfocado en el fútbol y en la recuperación de su lesión que le ocasionará estar fuera de las canchas alrededor de tres meses aproximadamente.

"Lamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona", expresó Klug.

Por otro lado, Melissa Klug aprovechó las cámaras de espectáculos para dejar su comentario sobre la posible reconciliación de Jefferson Farfán con la salsera Yahaira Plasencia. "Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado"