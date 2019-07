¡Adiós a los rulos! El Pibe Valderrama se realizó radical cambio de look para el deleite de sus seguidores [FOTOS]

El ex futbolista colombiano y siempre extravagante Carlos Valderrama, más conocido como ‘Pibe’ Valderrama, vuelve a ser noticia en el mundo, esto tras realizarse un contundente cambio de look. El ex volante dejó sorprendidos a sus miles de fans al publicar una foto con su nueva apariencia, esto a través de su cuenta oficial de Instagram.

El ‘Pibe’ siempre se ha caracterizado por su inconfundible melena rubia y de rulos, la cual siempre ha estado presente con él. Sin embargo, esta vez el ex volante decidió dejar atrás el look que siempre lo acompañó, para darle una oportunidad a otro totalmente diferente. Valderrama ha hecho explotar las redes sociales.

Según comentó el ‘Pibe’ Valderrama en la descripción del post subido en la plataforma de Instagram, se realizó el cambio de look a pedido de su ‘flaca’, quien le quiso cepillar el cabello realizándole un espectacular cambio de look. El histórico jugador de la Selección de Colombia dio la sorpresa con radical cambio de look.

“Hoy sábado a mi flaca @redondoelvira se le ocurrió cepillarme el pelo jajajaja, todo bien”, expresó en la caja de descripción del mencionado post en su cuenta de Instagram, mientras que por otro lado, se supo que el cambio fue también por un comercial del cual es imagen, y posterior a ello, se difundió el video de dicha propaganda.

Luego del post que difundió el propio ‘Pibe’ Valderrama, los usuarios que lo siguen en sus diferentes cuentas de redes sociales no esperaron mucho para comentar: " Son buenos los cambios, pero mejor quédate con tus crespos", "Le vas quitar el trabajo a más de una diva", "Qué locura" y “Se parece a Mufasa, del Rey León”.

Esta nueva imagen del ex futbolista que presume sus ahora cabellos lisos tras haberlos tenido por muchísimos años totalmente rizados, generaron la reacción de miles de cibernautas quienes apoyaron el cambio y otros que expresaron su incomodidad pues creen que los crespos han sido característicos de él desde siempre.

Lo cierto es que el ex futbolista usó este cambio de look exclusivamente para una campaña publicitaria, por ello, está en él la decisión de mantenerse con el mismo peinado o volver a su estado natural. La decisión está en él, pero por el momento, sirvió para que sus seguidores pasen un buen momento divirtiéndose con su atrevida locura.