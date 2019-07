'Tanke' Arias se sumó a la moda del Pibe Valderrama y se realizó radical cambio de look [FOTO]

El ‘Pibe’ Valderrama sorprendió a sus seguidores con un post realizado en su cuenta oficial de Instagram; en ella se puede apreciar al ex futbolista quien se realizó un radical cambio de look, mismo que causó revuelo en redes sociales producto de su nueva apariencia. El ex volante vuelve a ser noticia producto de este tema, conoce todos los detalles en esta nota.

Carlos Valderrama, más conocido como el ‘Pibe’ Valderrama, no dudó en dejar de lado su melena rubia y rizada que por años y en toda su carrera como deportista lo caracterizó, para sumarse a las filas de quienes prefieren un cabello más liso; el ex volante de la Selección Colombia se mostró en su cuenta oficial de Instagram sin sus tradicionales rulos, dándole paso a un cabello totalmente alisado.

Esto generó el revuelo de sus seguidores, quienes no dudaron en comentar a favor y en contra de su nueva apariencia, algunos de estos comentarios fueron: " Son buenos los cambios, pero mejor quédate con tus crespos", "Le vas quitar el trabajo a más de una diva", "Qué locura" y “Se parece a Mufasa, del Rey León”.

Sin embargo, esta moda parece que se quedará por mucho tiempo y no solo en Colombia. En nuestro país, uno de los personajes más conocidos en el mundo del periodismo deportivo, se animó a sumarse a esta tendencia y hasta publicó una fotografía en la misma red social, nos referimos a Jesús el ‘Tanke’ Arias, comentarista y hombre de prensa deportiva, quien utilizó sus redes sociales para realizar un divertido challenge.

El reconocido narrador de fútbol peruano, trató de imitar al ex deportista colombiano, realizando un challenge muy cómico. El periodista utilizó una peluca de rulos larga para tomarse una fotografía y hacer la comparación con el Pibe Valderrama, además, el ‘Tanke’ se animó a crear un hashtag que dice: “Pibe Challenge”.

“Uno de mis ídolos sorprendió esta semana con un cambio de look radical. Mi hermano Coki Gonzáles, ¿te animas? #PibeChallenge”, fue lo que puso el Tanke Arias en la descripción de la fotografía en donde en un recuadro menor, colocó la foto original del mítico futbolista colombiano.

Sin embargo, el periodista que se hizo popularmente conocido por sus célebres frases utilizadas en diferentes partidos los cuales ha narrado; hizo extensiva su invitación para realizar el mencionado challenge al también periodista Coki Gonzáles. El primero estará a la espera de que el otro hombre de prensa pueda sumarse a dicho reto, ¿lo realizará?.