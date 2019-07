Chorri Palacios contó curiosa anécdota que pasó con Ronaldinho [VIDEO]

En una charla con Verónica Contreras, el Chorri Palacios se atrevió a revelar una curiosa anécdota que pasó junto a Ronaldinho. El histórico peruano confesó que durante un partido, fue el ex astro brasileño quien se le acercó a saludar y quedaron para intercambiar camisetas tras el final del encuentro, pero otro compañero se le adelantó.

"Con el único que no tuve su camiseta fue con Ronaldinho”, empezó contando Roberto Palacios para luego agregar: “En un partido antes de empezar, se me acercó y me saludó. Fue algo tanto lindo. Jamás pensé que el mejor del mundo y se me acerque a saludar y abrazarme. Fue para mi lo máximo”

¿Cómo nació la amistar del Chorri Palacios con Ronaldinho?

Según contó el ex futbolista de Sporting Cristal, su amistad con Ronaldinho nació por intermedio de su hermano, quien a la vez era el representante del carioca. El peruano lo conocía perfectamente y luego nació la buena relación amical que mantienen hasta hoy.

Chorri no pudo cambiar camiseta don Ronaldinho

Roberto Palacios señaló que si bien es cierto, ya había pactado con Ronaldinho intercambiar camiseta, el peruano fue cambiado antes del final del partido, y tras ello, un compañero suyo se adelantó y le ‘quitó’ la posibilidad de tenerla.

“Había conversado con él y le dije: mi hijo es hinchas tuyo, me encantaría cambiar camiseta, pero no pude porque salí antes, entonces un compañero fue y se lo cambió”, reveló el ex seleccionado peruano en un mano a mano para Verónica Contreras.

En la actualidad, Ronaldinho ya es un futbolista retirado del fútbol profesional, mientras tanto, Roberto Palacios viene trabajando en la Federación Peruana de Fútbol como colaborar de imagen y motivación de los hinchas de la Selección Peruana.