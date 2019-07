Se gastó millones en remodelar el Estadio Nacional y bus se atascó en la puerta por mala infraestructura [VIDEO]

Lima 2019 | Porque recordar es volver a vivir. En el marco de los Juegos Panamericanos 2019, uno de los temas que salen a flote y con más potencia es la infraestructura que se presentará en los diferentes escenarios en los que los deportistas se medirán en diferentes competencias, por ello, hoy vale la pena recordar un episodio anecdótico que sucedió en el Estadio Nacional.

Esto sucedió en el encuentro de Perú ante Nueva Zelanda, en el encuentro por la vuelta del repechaje que sirvió como el pase de la ‘Blanquirroja’ directo al Mundial de Rusia 2018, una escena que muchos quisieran olvidar, pero que otros lo tienen muy presente con tan solo mencionar al Estadio Nacional.

Durante el gobierno del fallecido expresidente Alan García había realizado dentro de su mandato, una serie de remodelaciones que costaron millones de soles a nuestro país, sin embargo, parece ser que los arquitectos de dicho accionar, no pensaron mucho en las medidas que tendría que tener la entrada al Coloso de José Díaz, pues algo lamentable sucedió en ese encuentro.

Sucede que la Selección de Fútbol de Nueva Zelanda, se disponía a ingresar al Nacional en el bus que se le había proporcionado para la movilización de todos los futbolistas, pero al tratar de entrar algo sucedió. El carro que trasladaba a los deportistas no pudo hacer su ingreso debido a que no podía entrar, si te preguntas cómo pasó eso, solo hace falta ver el siguiente video.

El bus de la selección neozelandés, no pudo ingresar pues la entrada al Nacional no estaba apta para el tamaño en altura de dicho automóvil, esto generó que los deportistas bajen de su movilidad y se dirijan al interior del Estadio caminando. La parte superior del bus impactó contra el concreto del recinto, lo que pudo haber generado algún accidente lamentable si es que el conductor no lograba frenar.

Esta escena fue vista por cientos de fanáticos que desde horas de la tarde se dieron cita a las afueras del Nacional para poder apreciar a sus ídolos. pero ‘se ganaron’ con tremenda escena que quedará para el recuerdo.

Cabe precisar que el ex mandatario del Perú decidió acabar con su vida el pasado 17 de abril de este año con un disparo en la cabeza, luego de que la policía acudiera a su vivienda para detenerlo preliminarmente por asuntos con relación al caso Odebrecht.