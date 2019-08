Melissa Klug llora por Jefferson Farfán: “Me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él”

Melissa Klug, más conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, se cansó que Jefferson Farfán, ex pareja y futbolista de la Selección Peruana, no les dedique tiempo a sus hijos, Adriano (11 años) y Jeremy (8 años), y le mandó un pedido especial frente a las cámaras con la voz entrecortada.

Resulta que Melissa Klug lamenta la ausencia de Jefferson Farfán, quien se viene recuperando de una lesión, como padre de sus primogénitos Adriano y Jeremy, porque asegura que el futbolista de la Selección Peruana se está perdiendo los mejores años de sus retoños.

"Yo siempre los tengo y él viene muy poco al Perú, trabaja afuera. Quisiera que los goce. Los niños crecen tan rápido. Adriano tiene 11 años, no falta nada para que cumpla 12. Jeremy tiene 8 años. Ya no son niños, están entrando a la adolescencia. Se ha perdido los mejores años de vida de sus hijos. Me gustaría que compartiera más tiempo con ellos", reveló Klug al programa dominical ‘Domingo al día’.

Melissa Klug se quebró en plena entrevista

Asimismo, Melissa Klug no pudo aguantarse las lágrimas y terminó llorando cuando siguió hablando de sus dos pequeños y pedirle a Jefferson Farfán que pase más tiempo con ellos.

"Me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él, con su familia. Son mis hijos y a la hora de hablar. Lo que él pueda hacer y sus tiempos y sus prioridades, solo él las determina", manifestó la empresaria Klug.

Melissa Klug de vacaciones con sus hijos

Por otro lado, Melissa Klug se tomó un pequeño relajo en familia por el feriado largo de fiestas patrias. La guapa chalaca se fue junto a sus hijos y su pareja Ítalo Valcárcel a disfrutar los espectaculares paisajes de Ica.