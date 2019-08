Lima 2019: Fernando Armas genera polémica en las redes sociales con su imitación de Gladys Tejeda

Lima 2019 | Gladys Tejeda ganó para el Perú la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por este motivo, Fernando Armas decidió aprovechar la coyuntura e imitar a la maratonista en su programa radial. Sin embargo, este hecho generó controversia en Twitter

Resulta que la caracterización realizada por Fernando Armas de Gladys Tejeda no tuvo una respuesta positiva en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ya que ocasionó la molestia de los cibernautas.

Imitación Fernando Armas de Gladys Tejeda

Comentarios en redes sociales

Respuesta de Fernando Armas

Asimismo, Fernando Armas tuvo que salir al frente y responder a los diversos comentarios por su polémica imitación de la reconocida atleta peruana Gladys Tejeda. Además, utilizó sus redes sociales para mandarle un tremendo mensaje a todos sus críticos.

"Para los que no vieron la imitación, pueden verla en Exitosa, yo que he celebrado el triunfo, lo he hecho contando su sacrificio y lucha por conseguir sus sueños, así que no hagan prejuicios. Gracias por seguirme, un poquito de humor no es malo", escribió Armas.

Maratón Juegos Panamericanos Lima 2019 Gladys Tejeda ganó medalla de oro

Por otro lado, Gladys Tejeda, nacida en Junín registró un tiempo de 2:30:55 y se quedó a 85 segundos de cumplir la marca mínima (2:29:30) para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.