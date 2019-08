Anderson Santamaría rompe su silencio y defiende a Valeria Roggero [FOTOS]

Anderson Santamaría y Valeria Roggero, ahijada de Jefferson Farfán, oficializaron su relación sentimental durante la participación de la Selección Peruana en la Copa América de Brasil 2019. Ambos se dedicaban románticos mensajes en las redes sociales como Facebook e Instagram, sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos las imágenes difundidas sobre Roggero agarrada de la mano con un joven que no era Santamaría.

Resulta que el programa 'Magaly Tv: La Firme' captó a Valeria Roggero saliendo de una discoteca miraflorina con Maxi Pereyra, modelo argentino. En el video se vio a la sobrina de Jefferson Farfán luciendo cariñosa y abrazada por Pereyra. Los dos estuvieron a punto de darse un beso en la boca, pero Roggero giró el rostro.

Por este motivo y con el fin de terminar con las especulaciones, Anderson Santamaría rompió su silencio y pronunciarse mediante un comunicado en su cuenta personal de Facebook. El jugador de 27 años aseguró que antes del 'ampay' ya había terminado con Valeria Roggero.

"Mi relación con Valeria termino mucho antes antes del ampay. Durante nuestra relación ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque ‘Vale’ tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí, aun así dejamos nuestras fotos porque el amor y el cariño que nos tenemos es único", escribió Anderson Santamaría.

Asimismo, Santamaría enfatizó que estará enfocado en el tema futbolístico y no comentará más con respecto a este tema. Además, el futbolista del Atlas de México expresó que sí decidió borrar las fotos que tenían juntos fue porque Valeria Roggero se lo pidió.

“Es una chica hermosa, joven, soltera y tiene derecho a divertirse y salir con sus amigos así como yo también lo hice. No me parece que la juzguen sin saber la realidad. Yo ya estaba enterado de todo. Si decidimos sacar las fotos el mismo día que salía el ampay fue porque ella me lo pidió por la manera en la que se estaba vendiendo. En fin, no teníamos que darle explicación a nadie sobre si seguíamos o no. A partir de este momento solo hablaré de fútbol y dejaré el tema cerrado”, expresó la 'Muralla' Anderson Santamaría.

Comunicado Anderson Santamaría

Valeria Roggero se luce cariñosa con modelo argentino