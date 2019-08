HOY Latina EN VIVO | Gladys Tejeda en El Valor de la Verdad EN VIVO ONLINE responderá las preguntas de Beto Ortiz tras su participación en Lima 2019 | Gladys Tejeda, fondista nacida en Junín y ganadora de la medalla oro en maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se presentará en el famoso programa 'El valor de la verdad'. Aquí te contamos todos los detalles.

Gladys Tejeda se sentará en el famoso sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz para responder con la verdad 25 preguntas relacionadas a sus logros deportivos y vida personal. La deportista tendrá la consigna de llevarse el premio de los 50.000 mil nuevos soles.

Durante esta semana El Valor de la Verdad publicó a través sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter un adelante en el muestra algunas interrogantes que le realizó Beto Ortiz a Gladys Tejeda.

En las imágenes se observa a Beto Ortiz preguntándole a Gladys Tejeda lo siguiente: “Sentiste que no ibas a llegar a la meta en los Panamericanos?”, a lo que ella respondió: “Lo que manda es la mente porque las piernas ya no las sientes. Lo haces o no lo haces porque tu gente está que te hace barra, te grita y solo por eso avanzas”.

Por otro lado, en la última pregunta del video promocional Beto Ortiz le consulta: "Gladys, ¿te has sentido discriminada", pero, el video no se aprecia la respuesta de Gladys Tejeda. Sin lugar a dudas, tendremos que esperar hasta las 10:00 p.m. de este sábado 10 de agosto para saber qué respondió la maratonista.

Algunas preguntas que responderá Gladys Tejeda

- ¿Sentiste que no ibas a llegar a la meta en los Panamericanos?

- ¿Hubieras querido que tu padre hubieras visto tus medallas?

- ¿Correteaste al ratero que robó tu celular?

Adelanto 'El Valor de la Verdad EN VIVO

¿Discriminación a Gladys Tejeda?

Recordemos que el Ministerio de Cultura en las últimos días emitió un comunicando en la Internet rechazando las bromas dirigidas a Gladys Tejeda con respecto a su forma de hablar y condición de pobreza.

Asimismo, el humorista Fernando Armas generó polémica en todas las redes sociales por su imitación de Gladys Tejeda. La entidad del Ministerio de Cultura, 'Alerta Contra el Racismo' denunció que su interpretación había sido de manera grotesca.

Por esta razón, Fernando Armas utilizó su cuenta de Twitter para pedir las disculpas del caso a Tejeda: "Eres una campeona en todo sentido y provinciana como yo. Ha logrado sus sueños apoyada por su madre Valentina con sus zapatillas prestadas a tus 14 años a tu amiga. Valoro todo de ti, lo único que quise fue darle un toque de humor"

Reacciones por la presencia de Gladys Tejeda en 'El valor de la verdad'

La presentación de Gladys Tejeda en El Valor de la Verdad provocó distintos comentarios en Facebook, Instagram y Twitter. Algunos usuarios la criticaron. Mientras que otros la apoyaron argumentando su decisión se debe a que el Estado no ayuda económicamente a los deportistas peruanos.

¿Quién es Gladys Tejeda?

Gladys Lucy Tejeda Pucuhuaranga es una atleta olímpica (Londres 2012) peruana en la modalidad de fondo. Es una de las maratonistas más reconocidas a nivel del continente. Gladys Tejeda nació el 30 de septiembre de 1985 en Junín, siendo la menor de nueve hermanos. Pensó en dejar del deporte cuando falleció su padre, sin embargo su mamá le alentó a seguir.

Participación Gladys Tejeda en Juegos Panamericanos

Gladys Tejeda en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 consiguió la medalla de bronce en maratón. Mientras en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 ganó la presea dorada en maratón , pero lamentablemente lo perdería después de dar positivo en la prueba de antidoping.

¿Qué es El Valor de La Verdad?

El valor de la verdad es un programa televisivo concurso en donde los participantes no pueden mentir y solo pueden decir la verdad para salir ganadores. Se emite en Latina EN VIVO desde el 7 de julio de 2012 y viene siendo conducido por el periodista Beto Ortiz.

¿A qué hora ver el Valor de la Verdad EN VIVO?

El valor de la verdad se transmite en Latina EN VIVO desde las 10:00 p.m. (hora peruana). Tiene una duración de 90 a 120 minutos aproximadamente.

¿Cómo ver LATINA EN VIVO?

El valor de la verdad se puede ver EN VIVO ingresando en la página web de Latina.

Gladys Tejeda Ganó La medalla de Oro 2019 en Lima 2019

Con un tiempo de 2 horas 30 minutos 55 segundos, Gladys Tejeda llegó primera en la matarón femenina y logró la medalla de oro en Lima 2019.