Shirley Cherres luego del 'ampay' revela chats íntimos con futbolista mexicano casado [VIDEO]

Shirley Cherres, exporrista del Sport Boys del Callao, fue captada ingresando a una habitación de un concurrido hotel limeño. En dicho cuarto se hospedaba Mauro Lainez, quien llegó a nuestra capital por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Después de publicadas las imágenes por el programa 'Magaly: La firme', la guapa Shirley Cherres confesó el romance con Mauro Lainez durante su participación en Lima 2019. Además, dio detalles de su amorío e indicó que el joven mexicano prometió llevarla de viaje a México.

"Sí, fue por Instagram, yo no busqué a nadie, simplemente me escribió y listo. Mantuvimos contacto desde que llegó, él me dijo que estaba soltero. Es mi principito mexicano de Tijuana, saludos para toda la gente de allá.", reveló Cherres

Asimismo, la exuberante rubia aprovechó las cámaras para mostrar las atrevidas conversaciones de WhatsApp que intercambió con Mauro Lainez, hermano de Diego Lainez, una de las principales promesas del fútbol mexicano.

Shirley Cherres revela chats íntimos con Mauro Lainez

¿Quién es Mauro Lainez?

Mauro Lainez tiene 23 años y es volante del Xolos de Tijuana, actual equipo de la Liga MX. Además, conformó la selección de México, escuadra que quedó tercera en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Por otro lado, Lainez habría sido infiel, ya que se casó en el 2018 con Paulina Verdirame Elizondo e incluso los dos tienen una bebé de unos meses. El jugador todavía no se pronuncia con respecto a este hecho.