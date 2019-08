Romina Antoniazzi presenta a Gomina en su Twitter pero foto destaca por este detalle [FOTO]

Romina Antoniazzi parecer haber olvidado la molestia que le causaba la imitación del cómico Danny Rosales el cual realiza una divertida parodia de la periodista bautizada como ‘Gomina’.

Y es que, la periodista que estuvo comentando en Latina los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019, aparecerá este sábado junto a todo el equipo de Jorge Benavides para participar de un divertido sketch en este sintonizado programa humorístico.

“El encuentro de "Gomina" y Romina 😍😍😍😍 este sábado en el @elwasapdejb por @Latina_pe jijijiji”, indicó la ex jefa de prensa de la Selección Peruana en su cuenta oficial de Twitter junto a Dany Rosales, Jorge Benavides y su esposo.

Sin embargo, los seguidores de Romina Antoniazzi bromearon con el parecido de ‘Gomina’ y su esposo: “Se supone que eres tú?? Más se parece a @fernandodavilac 😂 (su esposo)”, apuntó un seguidor a través de Twitter.

Cabe señalar que esta divertida comparación se debe al radical cambio de look a la que se sometió Romina Antoniazzi. No obstante, luego de los comentarios de sus seguidores a través de Twitter, ambos personajes no han respondido por lo que parecen haber tomado con buen humor estas comparaciones.