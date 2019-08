Bella Thorne incursionará en la industria de películas para adultos | VIDEO

Bella Thorne, ex extrella de Disney, viene causando furor en redes sociales como Facebook, Twitter a Instagram porque será parte de un proyecto de Pornhub, famoso conocido sitio web dedicado a películas para adultos.

Pero, ¿qué papel tendrá Bella Thorne? Pues, la cantante y escritora de 21 años será la principal directora de la cinta titulada 'Her and Him', film que se proyectará en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania, del 11 al 15 de septiembre.

"Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice un filme hermoso y etéreo. Fue muy interesante (el proceso de filmación) porque tuvimos un (acto sexual) real en el estudio, que es algo que yo jamás había filmado. Es un ambiente muy divertido", manifestó Bella Thorne en un video promocional de 'Her and Him' que integrará el staff de Pornhub.

Sinopsis Her and Him

Por otro lado, según información proporcionada por Pornhub, 'Her and Him' presentará a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje de texto sorprendente en el celular de su novia que interrumpe sus rutinas mañaneras y lanza un encuentro fuera de control cargado sexualmente.

Trailer Her and Him

Abella Danger protagoniza Him Her

Abella Danger y Small Hands serán los protagonistas de 'Her and Him'. Ambos actores son populares en esta categoría de entretenimiento, porque han colaborado en reiteradas oportunidad para Brazzers. Además, Danger y Hands se han expresado ansiosos por ver el resultado final de las grabaciones.

¿Quién es Bella Thorne?

Bella Thorne realizó campañas publicitarias para famosas marcas a nivel mundial. Por ello, ingresó al espectacular mundo de la actuación para televisión y cine. Alcanzaría su pico de popularidad con el rol de Cece Jones en la serie cómica 'Shake it Up' de Disney.

En el 2016, Bella Thorne, nacida en Florida (Estados Unidos) el 8 de octubre de 1997, confesó a sus seguidores que es bisexual y, en el 2018, dijo que es pansexual. Es decir, siente atracción hacia personas independientemente de su género.