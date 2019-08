Yoshimar Yotún y su conmovedor relato sobre su madre cuando tenía 15 años [VIDEO]

Yoshimar Yotún, volante de la Selección Peruana, viene teniendo un buen presente futbolístico, ya que después de su gran actuación en la Copa América 2019, es uno de los pilares en el Cruz Azul de México. Sin embargo, su familia, especialmente su madre, tuvo que hacer varios sacrificios para que su hijo se convierta en jugador profesional.

Resulta que Yoshimar Yotún, pieza clave en el esquema de la Selección Peruana y criado en el barrio Centenario del Callao, recordó su niñez como uno de los mejores pasajes de su vida, ya que era muy ajena a la situación del país de este tiempo.

"Para mí, yo era millonario. Comía tres veces al día, era feliz. Me enfocaba en mi escuela y en mi barrio. Tenía el cariño de mis padres, lo tenía todo", comentó Yotún. No obstante, esta alegría finalizó cuando su madre, María Julia Flores, partió a Europa para un mejor futuro. Este hecho marcó un antes y un después en su vida.

"Qué puede estar mal, yo me preguntaba. Me hice fuerte a los 15 años. Comencé a asumir un rol de hacer mis cosas solo", reveló Yoshimar Yotún. Pero, cuando a los 22 años jugaba en el primer equipo de Sporting Cristal, decidió llamarla para que regrese.

"Yo decidí llamarla y decirle: mamá te me vienes. Yo gano mi plata, soy profesional y ahora déjanos con mi hermana darte todo", confesó 'Yoshi', quien durante los 7 años que estuvo lejos de la doña María Julia conoció a su esposa y madre de sus hijos.

"Si yo hubiera decidido estar solo en este proceso, no creo que lo hubiera logrado. Uno es humano las tentaciones están ahí, y mi esposa nunca me dijo no. Siempre estuve acompañado por ella", manifestó Yoshimar Yotún en una entrevista a 'Telemundo Deportes'.

Yoshimar Yotún: Nacimientos de sus hijos

Por otro lado, Yoshimar Yotún reconoció dos momentos claves que resume lo que un futbolista tiene que dejar su vida para dedicarse profesionalmente al deporte. "Un momento que fue triste, porque era importante para mí, fue en el nacimiento de mis hijos. No pude verlos por estar en partidos con la selección peruana: mi hijo nació cuando disputamos el partido contra Dinamarca, en Rusia 2018, y mi hija cuando jugamos un amistoso contra Chile. Esos fueron momentos tristes para mí y mi esposa", expresó Yotún.

VIDEO | Yoshimar Yotún y su conmovedor relato cuando tenía 15 años