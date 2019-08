Jefferson Farfán demanda a Magaly Medina y ella le manda un contundente mensaje [VIDEO]

Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana, y su madre doña Rosario Guadalupe demandaron en los últimos días a Magaly Medina por daño y prejuicios, pidiéndole 5 millones de soles. La popular 'Urraca' no se calló nada y aprovechó las cámaras de su programa televisivo para mandarle un explosivo mensaje.

Magaly Medina manifestó que no les tiene miedo y se mostró segura en que no se volverá a la cárcel. "Definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad", enfatizó Medina.

Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la querella? Pues, según Magaly Medina se debe a que en su espacio 'Magaly TV: La Firme', aseguró que Jefferson Farfán le compró un departamento a la cantante Yahaira Plasencia, lo cual Farfán ha negado.

Asimismo, Magaly Medina indicó que la 'Foquita' Jefferson Farfán y su madre han pedido una conciliación, reunión para la cual sus abogados ya están preparando los alegatos para defenderla. Esta situación se realizará en las próximas semanas.

Magaly Medina también expresó que no les dará dinero Jefferson Farfán ni doña Rosario. Además, no confirmó su asistencia para la conciliación. "No sé si iremos porque, finalmente, eso es un saludo a la bandera, pues esta cuestión de conciliación es para que yo le dé los S/. 5 millones y no pienso darle un sol", señaló la 'Urraca'.

Pronunciamiento de Jefferson Farfán

Por su parte, Jefferson Farfán envió una carta notarial comunicando que el departamento que adquirió no era para la salsera Yahaira Plasencia, como informó 'Magaly TV: La Firme'. Además, recalcó que el programa crea historias donde no las hay. Sin lugar a dudas, este lío legal seguirá por un buen tiempo.