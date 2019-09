Jefferson Farfán: Filtrarían supuesto audio de Yahaira Plasencia hablando mal de la 'Foquita' [VIDEO]

La novela entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia sigue dando de qué hablar. El delantero de la Selección Peruana y la salsera se han convertido en los protagonistas principales de los programas de espectáculos, ya que se filtró un video donde aparecería la 'Yaha' con el modelo Coto Hernández.

Dicha grabación se hizo viral en todas las redes sociales. Sin embargo, eso no sería todo, ya que en los próximas días saldría a la luz un polémico audio donde Yahaira Plasencia hablaría despectivamente de su amigo y ex pareja, Jefferson Farfán.

Resulta que Ricardo Zuñiga, más conocido como 'Zorro Zupe', manifestó que la suerte de Yahaira Plasencia llegaría a su fin y le aconsejó que ahorré luego de que le preguntaron en una entrevista a un medio local sobre la existencia de unos controvertidos audios.

"¿Tú qué crees? Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata. Creo que el empoderamiento tiene fecha de vencimiento, que ahorre", enfatizó Ricardo Zuñiga.

Asimismo, el popular 'Zorro Zupe' indicó no haber escuchado el supuesto audio, no obstante, aseguró que conoce a la persona que sí. "(Yo) No, pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata", señaló Zuñiga. ¿Qué opinará Jefferson Farfán?

Cabe recordar que la 'Foquita' Jefferson Farfán sigue recuperándose de su lesión y en las siguientes semanas comenzará a realizar exigencias físicas con el Lokomotiv, escuadra que enfrentará a Juventus de Cristiano Ronaldo en la fase de grupos de la Champions League.