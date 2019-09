Shirley Arica opinó de la situación económica de Juan Manuel Vargas y le mandó un contundente mensaje [VIDEO]

El futbolista Juan Manuel Vargas estaría atravesando una crisis económica. Producto de esta situación, una de sus propiedades en la avenida Rinconada del Lago, en La Molina, sea rematada. El 'Loco' Vargas afrontaría una deuda que ascendería a los 2 millones 6350 mil soles con una entidad bancaria.

A partir de esta información, diversos personajes han opinado sobre su supuesta crisis financiera. Una de ellas es Shirley Arica, modelo que mantenía una relación amical con Juan Manuel Vargas y su pareja Blanca Rodríguez.

"No hablo hace tiempo con ella, no sé nada. Todo bien, hemos hablado a veces de los bebés, no somos íntimas. No estoy con Pío (su expareja, primo de ‘El loco’), no hay mucha comunicación", reveló Arica, ex chica reality.

Asimismo, la simpática Shirley Arica no pudo evitar opinar dlel y lanzó un letal mensaje para Juan Manuel Vargas. La popular 'Chica realidad' no se calló nada y dejó entrever que el ex jugador de Universitario de Deportes está pagando las consecuencias de sus malos actos.

"Si uno no hace las cosas bien y eso, bueno después le va mal ¿no?. La factura te la cobran antes de irte. Cuando uno no obra bien en la vida, ¿qué pasa después? Entonces ya pues", expresó Shirley Arica

