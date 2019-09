Paolo Guerrero es víctima de un tremendo blooper cometido por un medio brasileño [VIDEO]

Paolo Guerrero, referente de la Selección Peruana, tuvo una espléndida actuación con el Inter de Porto Alegre en partido de vuelta de la semifinal por la Copa de Brasil. El 'Depredador' anotó un doblete y se transformó en pieza fundamental para la clasificación de su escuadra a la final.

Sin embargo, no todo fue alegría para Paolo Guerrero, ya que una conocida cadena televisiva brasileña, Globo, cometió un grosero error, siendo protagonista Guerrero, artillero de la Selección Peruana y del Inter de Porto Alegre.

Resulta que luego de la segunda anotación de Paolo Guerrero ante Cruzeiro, Globo le cambió el nombre al delantero nacional. El medio brasileño lo llamó Wellington Paulista. ¡No puede ser! De inmediato, el error fue compartido en las redes sociales.

Pero, ¿quién es Wellington Paulista? Pues, es un delantero de 36 años que se encuentra jugando en Fortaleza, escuadra que milita en el Brasileirao y que, curiosamente, en el año 2014 disputó más de 30 cotejos con la 'mica' del Inter.

Palabra de Paolo Guerrero

La no convocatoria de Paolo Guerrero a la Selección Peruana para los amistosos ante Ecuador y Brasil generó diversos comentarios, ya que algunos criticaron a Guerreo que haya priorizado sus compromisos con el Inter. No obstante, el hijo de Doña Peta se mostró muy emocionado por el logro alcanzo anoche.

"Estoy muy feliz por el partido que hicimos, hemos retomado el nivel luego de la eliminación de la Copa Libertadores, seguimos luchando y así tenemos que estar hasta el final. Gracias a Dios clasificamos a la final de la Copa de Brasil y tenemos que seguir trabajando con fortaleza y sacrificio", expresó el 'Depredador'.

Ricardo Gareca habla de Paolo Guerrero

"¿Si me generó una molestia? No. Se ha hablado mucho del tema de Paolo y de algunas declaraciones que están para analizar. Nosotros no nos deberíamos molestar con algún muchacho. Queremos sacar lo mejor de ellos. Lo que menos queremos es perjudicar a la Selección y lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda a la Selección y que haya un estado de consciencia de lo que significa defenderla", aseguró durante la conferencia de prensa en New Jersey.



Después de ello, señaló que hubo una malinterpretación en lo que dijo en la última conferencia: "Si es un pedido del jugador tratamos de ayudarlo, a nivel institucional ahí la cosa cambia. También a las instituciones estamos para ayudarlas. Si empezamos a recibir los requerimientos de todos, es un problema. Ahora ya no podemos", indicó el 'Tigre'.

VIDEO | Paolo Guerrero es víctima de un tremendo blooper cometido por un canal brasileño