Juan Manuel Vargas explota contra periodista al ser consultado sobre su situación económica [VIDEO]

Juan Manuel Vargas se encuentra hace un buen tiempo alejado de las canchas, sin embargo, está ojo en la tormenta por el remate de sus viviendas. Todo haría indicar que el 'Loco' Vargas, quien alguna vez perteneció a la Selección Peruana, no la estaría pasando muy bien en el aspecto económico.

De acuerdo a la información publicada por una entidad financiera, Juan Manuel Vargas tendría una deuda superior a los 2 millones de soles. Además, Vargas perdería una de sus propiedad ubicadas en la avenida Rinconada del Lago, La Molina, ya que el Poder Judicial ordenó que dicho inmueble se registre al sistema de Remate Electrónico Judicial con un precio de 538 mil dólares.

Por ello, una reportera del programa televisivo 'Válgame Dios' se logró comunicar con Juan Manuel Vargas para preguntarle sobre el remate de su casa y de las estrategias que estaba desarrollando para salvar su vivienda.

"Hola, Juan Manuel, buenas noches. Te llama (nombre de la reportera) de Latina. Se habla mucho de que estarías dispuesto a recuperar nuevamente la casa que ya se ha puesto en remate", manifestó la comunicadora al 'Loco' Vargas.

Juan Manuel Vargas señaló que no escuchó la pregunta y la reportera le volvió a hacerle la misma interrogante. El ex jugador del Real Betis de España se incomodó por la llamada y, fiel a su peculiar estilo, reaccionó de la siguiente manera: "Mamita no seas pesadita, pues, por favor, ¿ya?", respondió de manera contundente Vargas.

VIDEO | Juan Manuel Vargas explota contra periodista al ser consultado sobre su situación económica

* Al minuto 2.05 su respuesta a la reportera

¿Qué es de la vida de Juan Manuel Vargas?

Hasta el momento, Juan Manuel Vargas se encuentra sin equipo. Sport Ancash, escuadra histórica de la Copa Perú, tendría en sus planes contratar al lateral con pasado en el fútbol europeo. Llegó a su mejor nivel vistiendo las camisetas de Catania y Fiorentina.