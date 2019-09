Selección Peruana: Jugadores protagonizaron divertido momento en un restaurante por no saber inglés [VIDEO]

La Selección Peruana se enfrentará en los próximos días a Brasil en amistoso internacional por Fecha FIFA. Los dirigidos por Ricardo Gareca quieren voltear la página y dejar atrás la derrota ante Ecuador. Por ello, después de los entrenamiento en Los Ángeles, el Tigre' decidió dar día libre a los jugadores.

Seleccionados como Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Gallese, y Carlos Cáceda tuvieron la genial idea de salir a almorzar en un restaurante de la ciudad norteamericana. Todo iba bien hasta ese momento, pero, a la hora de realizar cada uno sus pedidos surgió un problema.

Resulta que 'Luchito' Advíncula, Gallese y Cáceda no hablaban inglés y se convirtieron en víctima de un jocoso momento grabado por el lateral del Rayo Vallecano en Instagram. "Es una h.... no saber inglés", manifestaba Advíncula en su story de dicha red social.

No obstante, las cosas no se salieron de control, ya que Renato Tapia desarrolló el papel de intérprete. "Cabecita tu bien papi con el inglés", felicitaba Advíncula a Tapia mientras este conversaba con Carlos Cáceda y le consultaba si quería su carne bien hecha y el guardameta de Melgar respondió: "Sí, very good", generando las risas en la mesa.

No todo queda ahí, porque llegó el turno de Pedro Gallese, quien quería una coacción de carnes tres cuartos y no se le ocurrió mejor forma de pedirlo diciendo: "Mi ribai three, four, three, four".

Al final del almuerzo parrillero, los jugadores de la Selección Peruana pusieron sus tarjetas en la mesa y el mozo eligió con cuál se iba a cobrar en modo sorteo. La suerte no la acompañó a Luis Advíncula y tuvo que pagar la cuenta.

VIDEO | Jugadores de la Selección Peruana protagonizaron divertido momento por no sabes inglés