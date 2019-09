Diego Maradona y su conmovedor llanto tras ingresar al estadio de Gimnasia [VIDEO]

Diego Maradona recibió una espléndida bienvenida por parte de la fanaticada de Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque. El 'Pelusa' se quebró en llanto por el clima apoteósico en marco de su presentación como nuevo estratega de la escuadra del 'Lobo'.

Diego Maradona entró al campo de Gimnasia y Esgrima La Plata y se le vio visiblemente conmovido al escuchar su nombre coreado en la boca de los cientos de hinchas triperos que acudieron al primer entrenamiento bajo su dirección.

Asimismo, Diego Maradona con el buzo de Gimnasia y Esgrima La Plata y, como de costumbre, un balón bajo el brazo, se dirigió al centro de la cancha para dar sus primeras palabras.

"No voy a faltar a ningún entrenamiento. Acá se viene a entrenar y el que no entrena no juega. ¡El que no corre no juega!", enfatizó emocionado Diego Armando Maradona, quien salió campeón del mundo en México 86.

Por otro lado, Diego Maradona le mandó un mensaje a todos sus críticos: "Este grupo va a ser un ejemplo. No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero que viene para que festejemos todos", expresó Maradona.

Maradona en Gimnasia

La llegada de Diego Maradona marcará un precedente la historia de Gimnasia y Esgrima La Plata, un club modesto de Argentina que nunca ha conseguido un título de liga profesional. Además, en los últimos años se ha visto complicado por estar en el fondo de la tabla de posiciones.