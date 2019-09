Melissa Klug explota contra Jefferson Farfán: "Nada me sorprende de él" [VIDEO]

Si bien Jefferson Farfán, jugador de la Selección Peruana, se encuentra recuperándose de una lesión que lo alejaría de las canchas hasta el 2020, la 'Foquita' sigue dando de qué hablar y esta vez no es por su posible regreso con la salsera Yahaira Plasencia.

Después de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina donde Kevin Blow, expareja de Michelle Soifer, deslizó la posibilidad de un probable romance entre Jefferson Farfán y Michelle Soifer, Melissa Klug disparó contra el delantero de la Selección Peruana y del Lokomotiv.

Resulta que a la 'Blanca de Chucuito', quien es la madre de sus dos hijos de Jefferson Farfán, le preguntaron al respecto sobre las declaraciones de Kevin Blow relacionadas a 'Farfán' no se quedó callada y dio a conocer su opinión.

"No sé nada, la verdad. ¿Si he escuchado algún rumor? No", enfatizó Melissa Klug, sin embargo, agregó después que "nada le sorprende" de Jefferson Farfán. Además, negó haber tenido comunicación con la 'Foquita' en los últimos días.

Por otro lado, Melissa Klug también fue consultada del viaje a Varadero, Cuba, realizado por Jefferson Farfán junto con una misteriosa mujer que sería Yahaira Plasencia. "Al mayor le extrañó que esté con otras personas y que no haya estado con él", reveló Klug al diario 'Trome'.

Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' añadió que conversará con su abogado. "Voy a ponerme al tanto con el abogado porque son cosas que no son justas. Él es una persona adulta y puede viajar con quien quiera, pero creo que hay prioridades. A las finales, acá hay una justicia divina, todo se paga", sostuvo.

¿Qué equipo juega Jefferson Farfan?

Jefferson Farfán es el actual jugador de Lokomotiv, escuadra de la Premier League de Rusia. Llegó al cuadro ruso a inicios del 2017 y, a partir de ahí, consiguió la Copa de Rusia y el título de la liga después de 14 años. Además, se convirtió en una de las figuras del equipo.

¿Cuántos años tiene Jefferson Farfan?

Jefferson Farfán nació el 26 de octubre de 1984. Tiene 34 años.

Jefferson Farfán: Actualidad

Jefferson Farfán se encuentra recuperándose de una lesión generada en la Copa América 2019. Se estima que la 'Foquita' retorne a las canchas en el 2020, año del inicio de las eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022.

VIDEO | Revelarían un affaire entre Michelle Soifer y Jefferson Farfán