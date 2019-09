Lionel Messi: Ex de la ‘Pulga’ causa revuelo con sensual Pole Dance [VIDEO]

Lionel Messi es probablemente uno de los futbolistas más queridos en el mundo entero, y no es para menos, pues el talento innato que posee con el balompié ha hecho que se convierta en uno de los mejores deportistas del planeta. El hombre del Barcelona que viene jugando la Champions League, se jugó en su momento, un partido fuera de las canchas.

El argentino astro del Barcelona, actualmente se encuentra casado y con unos hijos maravillosos. Él y su compañera de vida, Antonella Roccuzzo han formado una familia muy bonita, misma que acompaña al futbolista a la mayoría de sus encuentros deportivos, ellos también son parte del medio por el cariño que el público le tiene a Lionel Messi.

Sin embargo, antes que Lionel Messi se concretara al 100% con su ahora esposa, se pudo conocer por medio de una joven modelo, que habría tenido un affaire con ella. Su nombre es Xoana Gonzáles y tiene la misma nacionalidad que el futbolista: ambos son argentinos. En su momento, la modelo que trabaja en nuestro país, comentó en un conocido programa de televisión local que había tenido un romance con el futbolista del Barcelona, sin embargo, él nunca desmintió nada, por lo que todo quedó en especulaciones.

En ese entonces, al ser consultada si había tenido algún tipo de relación con su compatriota, Xoana respondió: “Sí, pero la verdad no me gustaría hablar mucho del tema por respeto a mi novio. Él (Lionel Messi) ya es padre y se merece mi respeto y el de toda la prensa. Ahora no somos amigos ni nada. Lo que pasó, pasó. Solo fue una noche y chau. Soy una mujer que trabaja mucho, así que no quiero que se me siga relacionando con un hombre con quien solo estuve una noche y punto. No considero que tuve una vida loca por haberme acostado con él. Me imagino que cuando él (Lionel Messi) estuvo soltero también se habrá acostado con miles de mujeres”.

Ahora la modelo apareció en otro programa de televisión realizando un sensual baile que dejó atónito a todos los espectadores. El video ya se viene convirtiendo en viral por diferentes plataformas.



Lionel Messi, con Barcelona en la Champions League