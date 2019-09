"Loco" Vargas pierde los papeles y se enfrenta a periodista [VIDEO]

¿Qué pasa 'Loco'? Juan Vargas, exlateral de Universitario de Deportes, nuevamente está en el centro de la polémica tras su aparición en un evento deportivo realizado en San Juan de Miraflores. Vargas no toleró las interrogantes que le realizó un reportero de espectáculos.

Si bien Juan Vargas se encuentra alejado hace buen tiempo de las canchas, el 'Loco' ha dado de qué hablar por un informe presentado por el programa de Magaly Medina donde señaló que la lujosa viviendo del jugador ubicada en La Molina sería rematada por el Poder Judicial.

Precisamente, el tema de la situación legal de sus propiedades fue consultado Juan Manuel Vargas por un periodista del programa 'Magaly Tv: La Firme'. El deportista se incomodó con las preguntas del comunicador y reaccionó de manera explosiva.

"¿Cómo va la noticia del remate de su casa?", le consultó el hombre de prensa, a lo que el 'Loco' Vargas le respondió: "Papi, estamos aquí para otra cosa". Sin embargo, no todo quedó, ya que ante la insistencia del reportero, el recordado zurdo de la Selección Peruana se mandó con todo fiel a su estilo.

"Papi, hemos venido a hacer otro tema, por favor. Respetos guardan respetos, esto es un evento deportivo y tú estás preguntando hue*****", expresó ofuscado Juan Manuel Vargas de 35 años mientras se retiraba del lugar.

Shirley Arica opina de Juan Manuel Vargas

Shirley Arica no pudo evitar opinar de la actual situación financiera de Juan Manuel Vargas y le mandó un contundente mensaje. "Si uno no hace las cosas bien y eso, bueno después le va mal ¿no?. La factura te la cobran antes de irte. Cuando uno no obra bien en la vida, ¿qué pasa después? Entonces ya pues", expresó Shirley Arica

Juan Manuel Vargas y su regreso al fútbol

Por otro lado, Juan Manuel Vargas manifestó en la actividad que espera volver al deporte rey el próximo año. Además, descartó que se convierta en un posible fichaje del Club Deportivo Ascensión de Huancavelica, escuadra que milita en la Copa Perú.

VIDEO | Juan Manuel Vargas pierde los papeles

[Tiempo 12:15 al 16:28 aproximadamente]