Man Bok Park: Natalia Málaga y la emotiva anécdota de la única vez que lo vio llorar

Man Bok Park falleció en horas de la mañana de este jueves. Esta lamentable noticia viene conmocionado al deporte peruano, ya que el estratega de origen coreano fue uno de los artífices de la época dorada del vóley nacional.

Asimismo, Man Bok Park deja un impresionante legado en el voleibol peruano, ya que logró la medalla de plata con la Selección Peruana en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y en el 2016 ingresó al Salón de la Fama.

Precisamente, una de sus dirigidas Natalia Málaga reveló una emotiva anécdota de Man Bok Park tras la final olímpica en Seúl 1988. "Le pusimos las medallas todas. Agarró y fue una parte muy duro. Nos dijo: yo hubiera querido volar, pero ya no puedo", contó emocionada Málaga.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque, producto de ese gran gesto de las preseas, las 'matadoras' vieron por primera vez a Man Bok Park derramar unas lágrimas. Así lo confirmó él mismo en el 'Documental Orgullo'. "Yo nunca he llorado frente a las chicas, yo siempre he sido fuerte, pero en ese momento...", expresó Park con la voz entrecortada.

Recordemos que desde hace varios días, Man Bok Park se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almenara. Por ello, Natalia Málaga pidió a través de sus redes sociales rezar por él.

"Nunca te has rendido Maestro Padre, siempre nos enseñaste a luchar contra todo y ahora más que nunca necesitas esa fuerza. Pido a todo el Perú, que oremos por la salud de Mr. Park", señaló Málaga.

