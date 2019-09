Alianza Lima: De ser promesa blanquiazul a jugar la Etapa Nacional de la Copa Perú

En las canteras de Alianza Lima siempre han surgido grandes futbolistas. Además, muchas de las 'joyas' del cuadro victoriano pegaron el salto a ligas europeas, pero otros, se les complicó sostener el buen rendimiento mostrado y no lograron consolidarse en el fútbol peruano.

Ese es el caso de Cristofer Soto, quien debutó con Alianza Lima en el 2008 y salió como uno de los goleadores en la Copa Libertadores Sub 20. Pese a llegar ser una pieza fundamental en el club íntimo, no pudo quedarse e inició su travesía por diferentes escuadras del país.

"A mi corta edad pude lograr muchas cosas, pero sucedieron factores que implicaron. El tema de madurez, no manejar bien los tiempos. Las propuestas de ir al extranjero y que no se concretaron me hicieron bajar los brazos. Llegué a cambiar de estado y empecé a remar de abajo de nuevo", expresó en alguna oportunidad el 'Tanque' Soto.

En tanto, después de su paso por la Universidad de San Martín, UTC de Cajamarca, Unión Huaral, Ayacucho F.C, León de Huánuco, Cienciano, Comerciantes Unidos y Alfredo Salinas, Cristofer Soto a sus 29 años se encuentra jugando en el Sport Chavelines, escuadra que milita en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

Si bien Sport Chavelines Juniors perdió su invicto ante Deportivo Llacuabamba, la hinchada del equipo de Pacasmayo espera gritar los goles de Cristofer Soto en los próximos encuentros para seguir en carrera y subir a primera división.

Hasta el momento, Sport Chavelines tiene grandes chances de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Perú. En la tabla general se ubica en la cuarta posición con nueve puntos.

Cristofer Soto Goles

Copa Perú 2019: Resultados de la cuarta fecha de la Etapa Nacional

Sport Áncahsh 1-0 José Gálvez |

Juvenil Quele 0-4 Credicoop San Cristóbal

Deportivo Atlas 1-0 U.D.A

DIM 1-2 Deportivo Maristas

Octavio Espinoza 3-1 Las Américas

Andahuyalas FC 3-0 Miguel Grau

Juventud Palmeiras 2-1 Estrella Azul

UNT 0-3 Alianza Zorritos

Deportivo Llacuabamba 3-1 Sport Chavelines

Sport Estrella 1-0 Sport Chorrillos

A.D Tahuishco 1-0 El Dorado FC

Futuro Majes 3-1 Nacional FBC

Volante 2-1 Las Palmas

Colegio Comercio 1-1 Municipal Aguaytía

UNSCH 0-1 Sport Huanta

Sporting Victoria 0-2 Municipal Jazán

San Juan Yanacocha 1-1 Juventud Municipal-Agomarca

Tambillo Grande 2-2 Racing Club de Ambo

Escuela de Fútbol JTR 2-0 ADT de Tarma

Juventud Alba Roja 0-3 Coronel Bolognesi

Yawars 0-2 Deportivo Garcilaso

Alfonso Ugarte 1-1 Credicoop San Román

JJ Arquitectura 0-4 FC Carlos Stein

Hospital Santa Rosa 0-3 Deportivo Maldonado

Deportivo Manaos 0-1 Comerciantes FC

Tabla de posiciones de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2019

Fuente: Fútbol para todos.