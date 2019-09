Chris Soifer confirmó "affaire" con delantero de la Selección Peruana [VIDEO]

En los últimos días Chris Soifer generó revuelo en Facebook tras aparecer en un avance de 'El valor de la verdad' donde le preguntaron si llegó a tener un "affaire" con Christian Cueva, volante de la Selección Peruana.

El programa se emitió este sábado 28 y Chris Soifer no pudo responder dicha interrogante, porque sus invitados tocaron el botón rojo para pasar a la siguiente consulta. Sin embargo, la hermana menor de Michelle Soifer realizó una revelación sobre un jugador de la Selección Peruana.

Resulta que en la pregunta número seis, Beto Ortiz, conductor 'El valor de la verdad', le consultó si tuvo un "affaire" con un delantero de la Selección Peruana que ha sido reciente convocado por Ricardo Gareca para los próximos encuentros amistosos con Uruguay.

"¿Tuviste un affaire con Yordy Reyna?", le preguntó Ortiz a Chris Soifer. Minutos después ella dijo que sí. "Cuando yo tenía 18 vio al futbolista por primera vez. Él se acerca al box donde estábamos hasta que un chico con el que había ido me saca a bailar y de pronto aparece Yordy.", reveló Soifer.

No obstante, Chris Soifer siguió detallando su encuentro con Yordy Reyna: "Fuimos a conversar y no sabía que jugaba fútbol. Me empieza a decir que trabaja en Austria. Gracias a Yordy me empezó a gustar el fútbol. Él me propuso llevarme a mi casa en su carro y yo le di una negativa. Luego me pidió mi número y al día siguiente estaba esperando con ansias su llamada", manifestó la joven empresaria.

Asimismo, en otra oportunidad Chris Soifer aseguró que Yordy Reyna ingresó a su casa sin que supiera su familia. "Conversamos porque ya se iba a Austria. Me gustaba mucho Yordy", expresó Soifer al comunicador Beto Ortiz.

VIDEO | Chris Soifer confirmó "affaire" con delantero de la Selección Peruana