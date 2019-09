¿La cábala? Así alentó Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes [VIDEO]

Juan Manuel Vargas se encuentra alejado de las canchas por buen tiempo. El exlateral de Universitario de Deportes no pudo encontrar club para esta temporada y, por ello, espera retornar al deporte rey en el 2020. Sin embargo, el 'Loco' no olvida al equipo de sus amores.

A un año del último partido profesional que jugó, Juan Manuel Vargas reapareció en las redes sociales para mostrar su apoyo a Universitario de Deportes por el clásico. El recordado zurdo, fiel a su estilo, le mandó un mensaje a la plantilla merengue.

Juan Manuel Vargas utilizó su cuenta de Instagram para expresar su aliento a Universitario de Deportes. En la historia se aprecia a un Vargas alegre tocando el cajón peruano, el cual llevaba el símbolo del cuadro 'crema'.

De inmediato, la storie se compartió en Facebook y Twitter. Además, fanáticos de Universitario de Deportes destacaron la iniciativa realizado por Juan Manuel. ¿Por qué? Pues, pese a no seguir en la institución, sigue los encuentros de la 'U'.

Juan Manuel Vargas, ¿es la cábala?

Asimismo, el gesto de Juan Manuel Vargas le trajo suerte a Universitario de Deportes, ya que con gol de Alberto Quintero se impuso a la escuadra de Alianza Lima y continúa siendo líder del Torneo Clausura. Hasta el momento, mantiene una ventaja de cinco puntos con el segundo lugar.

Shirley Arica opina de Juan Manuel Vargas

Shirley Arica no pudo evitar opinar de la actual situación financiera de Juan Manuel Vargas y le mandó un contundente mensaje. "Si uno no hace las cosas bien y eso, bueno después le va mal ¿no?. La factura te la cobran antes de irte. Cuando uno no obra bien en la vida, ¿qué pasa después? Entonces ya pues", expresó Shirley Arica

VIDEO | ¿La cábala? Así alentó Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes